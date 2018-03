Pedreiro que ficou sob escombros após obra desabar tem alta em Manaus

Manaus - Após sofrer um acidente e ficar sob os escombros de uma laje que desabou no Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus, o pedreiro Erlandi Galvão, de 60 anos, teve alta do pronto-socorro 28 de Agosto. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o idoso teve ferimentos leves após o acidente registrado no último sábado (24).

Segundo informações dos bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 13h do sábado (24), rua Domingos Jorge Velho. No momento do desabamento, o idoso trabalhava em cima da laje quando a estrutura da mesma acabou cedendo. Ainda de acordo com a corporação, o pedreiro teve lesões no rosto e nas costas, visto que uma das vigas da construção caiu sobre ele. Erlandi não apresentava fraturas ou sangramento interno, mas foi encaminhado ao 28 de Agosto para realizar exames.

Homem não sofreu grandes ferimentos. | Foto: Divulgação

Em nota, a Susam informou que o pedreiro não teve complicações, foi avaliado por um ortopedista, realizou tomografia do peito e barriga, e teve alta ainda no sábado.

Muro cai sobre idosa no Planalto

A queda de um dos muros do Balneário do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado no conjunto Campos Elíseos, no Planalto, Zona Centro-Oeste, destruiu parcialmente as casas de três famílias na noite desta terça-feira (20). No momento do desabamento, uma idosa de 69 anos estava no local e sofreu arranhões.

Ao Em Tempo, a diretoria do Sesc informou que a família residente na casa atingida passou a noite em um hotel com um veículo à disposição e que ficou de prontidão para auxiliar os moradores. O órgão disse ainda que enviaria técnicos e engenheiros ao local para que fossem iniciada reformas.





