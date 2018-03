Resgate: acidente na orla da Glória deixa duas pessoas feridas

Manaus - Um homem e uma mulher, que não tiveram os nomes divulgados, ficaram feridos em um acidente de trânsito, na noite deste domingo (25), após o carro em que eles estavam capotar e cair em um barranco, na rua 1º de Maio, na orla do bairro Glória, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas informaram ao Em Tempo que o veículo, modelo Corolla e placas não divulgadas, era conduzido pela mulher, que perdeu o controle da direção e colidiu em um poste. Com a colisão, parte da grade de proteção - que divide a via do igarapé - foi parcialmente destruída.

“A mulher estava dirigindo em alta velocidade. Ficou tudo destruído. Foi um barulho muito grande e eu saí para ver a movimentação, foi quando eu ouvi ela gritando pedindo ajuda”, contou a dona de casa Isabella Nobre, de 22 anos.

Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros socorros à mulher. Já o homem ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado com a ajuda de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam).

Segundo a testemunha, as vítimas estavam conscientes quando foram socorridas. Os dois foram encaminhados para uma unidade de saúde da capital e não há informações sobre o estado de saúde deles.

