Motoqueiro envolvido em acidente usava fita isolante em placa de moto

Manaus - Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Doutor Dalmir Câmara (antiga Brasil) e Senador Cunha Melo, no bairro São Jorge, Zona Oeste da cidade, na manhã desta segunda-feira (26), por volta das 6h. O condutor da motocicleta lesionou uma das pernas e foi levado sob custódia para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS), João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Segundo moradores e pessoas que passavam pela via no momento do acidente, o motoqueiro foi lançando em direção a uma placa de sinalização de trânsito e com a colisão machucou uma das pernas.

Após acidente, policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) constaram que a placa real da motocicleta é JXE-3966, porém o condutor adulterou os últimos três números para 888 com fita isolante. A moto foi apreendida e recolhida para o pátio de uma delegacia, onde passará por uma perícia e um inquérito policial será instaurado para verificar a procedência do condutor e do veículo, caso ambos estejam envolvidos em crimes.

Agentes do Manaustrans e policiais militares isolaram a área | Foto: Marcelo Cadilhe

Um agente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), identificado apenas como Frank, confirmou que a placa da motocicleta estava adulterada. "Foi constatado que a moto não é roubada. Ela está no nome do rapaz que estava conduzindo. Mas agora a polícia vai investigar se o condutor responde por crimes em que a moto dele esteja envolvida", disse o agente, completando que no local, antes da sua chegada, havia familiares do motoqueiro, mas que com a chegada da polícia e o alerta da adulteração da placa, eles foram embora do local.

"Não sabemos a real intenção do rapaz com a adulteração da placa, mas após todos os procedimentos da perícia aqui no local, o caso será encaminhado ao 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para que os policiais continuem as investigações", explicou o agente.

O condutor da moto foi encaminhado ao HPS João Lúcio | Foto: Marcelo Cadilhe

As duas pessoas que estavam no carro não tiveram ferimentos graves. Não há informações sobre o estado de saúde do motoqueiro. Próximo ao local do acidente há paradas de ônibus muito utilizadas por usuários do transporte público e também particular (rotas do Distrito Industrial) e que são alvos fáceis de criminosos em motocicleta. A polícia acredita que a partir da divulgação da imagem da motocicleta possíveis vítimas procurem à delegacia mais próxima para registrar ocorrência.

Edição: Isac Sharlon

