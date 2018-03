Professor estadual alega ter sofrido represálias por aderir à greve

Manaus - Um professor de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino disse ter sofrido represálias por aderir à greve dos docentes estaduais, iniciada na última quinta-feira (22). Júnior Mar, de 32 anos, estava lotado no Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), e permanece sem lotação atual.

De acordo com o professor, na última quarta-feira (21), logo após participar de uma manifestação em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, ele foi chamado à sala da direção do Cemeam, onde foi comunicado que seria relotado para outra unidade de ensino.

“A diretora do Centro de Mídias me chamou na sala dela e já perguntou ‘você sabe porque você está aqui, não é?’ Eu perguntei se era por causa da minha participação nas manifestações, e ela disse que não era apenas por isso. Ela alegou que a minha relotação estava acontecendo porque o Centro de Mídias estava com muitos professores de Língua Portuguesa, sendo que eu era o único professor com mestrado na unidade”, alegou Mar.

O docente, que é mestre em Letras, ainda destacou que a justificativa não lhe satisfez, e que sua transferência aconteceu em represália à sua participação nas manifestações dos professores. “No fim do ano passado, a direção nos chamou para uma reunião, e disse que não haveria qualquer alteração na equipe, e ninguém seria relotado. Quando foi nessa semana, acontece isso. Não duvido em nada que isso aconteceu porque eu participei da manifestação”, completou.

Posicionamento

Em nota, a Seduc afirmou que o servidor foi realocado em outra unidade educacional “por conta da necessidade da disciplina de Língua Portuguesa na rede”. “O Centro de Mídias conta com um excedente de professores em Língua Portuguesa e está alocando esse quantitativo nas escolas que possuem necessidade dessa disciplina, pois a prioridade são os alunos da rede”.





