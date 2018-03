Prefeitura notifica Manaus Ambiental para recompor asfalto em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), notificou a empresa Manaus Ambiental para que a concessionária realize a recomposição asfáltica da rua Brasil, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste.

A iniciativa se deu após a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) constatar irregularidades no pavimento asfáltico sobre valas abertas pela concessionária durante a execução de um serviço de extensão da rede de água no local, realizado há sete meses.

“A Seminf nos informou que a fina camada de asfalto aplicada apresentou inconformidades e desgaste de forma precoce, dentre outros prejuízos à via”, disse o presidente da Ageman, Fábio Alho.

Fábio explicou ainda que apesar da manutenção das vias públicas ser de responsabilidade do município, a concessionária é responsável pela conservação da rede de água e esgoto, devendo, portanto, responder por eventuais danos recorrentes da má prestação do serviço.

Com a notificação, a concessionária terá um prazo de dez dias improrrogáveis para executar o serviço. “Vamos auferir e fiscalizar de forma direta a execução e a qualidade desses serviços na cidade”, afirmou Fábio.

A Ageman assumiu no dia 14 de março de 2018 a regulação e a fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgoto na cidade de Manaus. O atendimento ao público e a Ouvidoria da Ageman estão funcionando no PAC Municipal do Shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

