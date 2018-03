Manaus deve receber 300 novas unidades habitacionais este ano

Manaus - O governo estuda a construção de 300 unidades habitacionais para este ano, em Manaus. O anuncio foi realizado pelo superintendência Estadual da Habitação, Diego Afonso, na manhã desta segunda-feira (26) durante o programa Agora da TV Em Tempo, onde foi apresentada a assinatura de um contrato com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 24,6 milhões para a construção das unidades habitacionais.



Conforme Diego Afonso, o contrato é referente a duas emendas da bancada federal do Amazonas, em Brasília (DF), liberados por meio do Ministério das Cidades. “Isso já está em fase de contratação. O próximo passo agora é aprovar o terreno e o projeto do residencial, e depois começar a obra o quanto antes. A previsão é que dentre de dois meses serão aprovados tanto os projetos do terreno quanto do residencial e, o mais tardar no fim de junho, a obra começa”, afirmou.

Afonso destacou ainda sobre investimentos no projeto de construção nas áreas do Viver Melhor 4, Zona Norte, e no bairro João Paulo, Zona Leste. O recurso, de acordo com o Diego Afonso, já disponível ao Governo do Estado, e vai permitir a construção de imóveis da categoria da Faixa 1, para renda de até R$ 1,8 mil. “Existe uma listagem dentro da secretaria e o sorteio vai ser priorizando essas famílias que já têm cadastro”, frisou

Sistema de Regularização do "Habite-se"



A Superintendência de Habitação do Estado do Amazonas (Suhab) vai realizar um programa de Regularização do Habite-se nos Conjuntos Habitacionais de Manaus. O objetivo é regularizar os imóveis para a retirada do Habite-se, que permite entre outras ações, transferir a propriedade da Suhab para o mutuário, quando quitado.

Nesta primeira etapa do Programa serão beneficiados 5 conjuntos habitacionais. São eles: Lar dos hansenianos e Cidadão 10, 11, 12 e 13. “Ter o Habite-se significa ter a posse da propriedade e a partir daí o mutuário poderá providenciar o Registro do Imóvel e tudo mais. Nunca antes houve interesse em resolver essa situação. Nós temos esse programa como meta para 2018”, disse o superintendente.





