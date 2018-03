Semed inicia Pesquisa de Gestão de Clima Organizacional

Manaus - Iniciou nesta segunda-feira (26), a Pesquisa de Gestão de Clima Organizacional, desenvolvida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e que será aplicada em todas as 498 unidades da rede municipal de ensino, além das sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) e prédios administrativos da secretaria.

A pesquisa vai até o dia 19 de abril e pretende, a partir das respostas dos quase 15 mil servidores, identificar fatores que influenciam positivamente no ambiente de trabalho, tornando a rotina diária mais produtiva e satisfatória para o servidor.

A pesquisa, desenvolvida com o apoio do Instituto Áquila, será aplicada por meio de um link online. Os servidores, de forma anônima, vão responder 32 perguntas, divididas em cinco assuntos prioritários e em 14 fatores, baseados na Pirâmide de Maslow, método de análise que determina as condições necessárias para que cada ser humano atinja a sua satisfação pessoal e profissional.

Nas escolas, a pesquisa poderá ser respondida na secretaria da unidade ou nos Telecentros. Já nas DDZs e prédios administrativos da Semed, serão realizados dois dias de mobilização, para que a maior parte dos funcionários participe e dê sua contribuição na construção desse diagnóstico.

Para os servidores lotados na sede da secretaria, os dias de mobilização serão 3 e 4 de abril, em que computadores estarão disponíveis no auditório Luiz Geraldo Pontes Teixeira.

De acordo com o subsecretário de administração e finanças da Semed, Bruno Guimarães, a pesquisa é um importante passo para a melhoria na qualidade do serviço prestado pela secretaria, tanto ao público interno, quanto externo.

“Essa pesquisa é uma grande oportunidade dos servidores de ter voz para dizer o que eles estão sentindo com relação ao ambiente de trabalho. A intenção da prefeitura com essa pesquisa é melhorar a gestão do clima na Semed, proporcionar aos nossos servidores cada vez mais condições dignas de trabalho, tornando nossas atividades mais eficientes”, explicou.

A assessora pedagógica Anacy Pereira da Silva, da Divisão de Ensino Fundamental (DEF), que os servidores não podem perder a oportunidade de participar de um momento inédito. “Acredito ser uma iniciativa corajosa, porque nem sempre as opiniões são positivas, mas ouvir até as críticas podem nos ajudar a melhorar. É muito positivo saber a opinião das pessoas”.





