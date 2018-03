Trânsito tem redução de mais de 63% de mortes em vias de Manaus

Manaus - A avenida Autaz Mirim, uma das mais movimentadas da Zona Leste, foi escolhida para o início das atividades da 4ª Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito, na manhã desta segunda-feira (26). O local está, até o dia 22 de março, sem ocorrências de mortes no trânsito, após a via liderar, no ano passado, os casos de vítimas fatais no trânsito de Manaus.

Além da ausência de fatalidade na Autaz Mirim, a Semana Municipal destaca que o mês de março deste ano já apresenta uma redução de 63,16% de vítimas fatais no trânsito de Manaus, em relação ao mesmo período do ano passado.

Diante dos números, a Prefeitura de Manaus vai ampliar o tema da Semana: “Nós Somos o Trânsito”, com outras atividades em vários pontos da cidade, buscando orientar pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas.

“Vamos continuar intensificando nossas ações para todas as pessoas que estão no trânsito. A ausência de vítimas fatais nessa avenida incentiva ainda mais nosso trabalho, pois comprova o resultado das ações constantes de educação, fiscalização e engenharia desenvolvidas pela Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus, o Manaustrans”, assegurou o diretor de Operações do Manaustrans, coronel Raimundo Encarnação.

Os educadores do Manaustrans reforçaram informações sobre a maneira correta de atravessar na faixa, obedecer à sinalização e usar equipamentos de segurança ao conduzir motos.

O açougueiro Olavo Ferreira trabalha em um supermercado na avenida Autaz Mirim e fez questão de participar da atividade. “Vou levar esses folhetos para casa. Sempre é bom ficar por dentro das informações para se livrar de acidentes de trânsito”, disse ele ao receber as cartilhas educativas distribuídas pelos educadores.

Mais redução

De acordo com o relatório de acidentes de trânsito da Diretoria de Educação de Trânsito e Estatística do Manaustrans, os dados apontam uma redução de 17,31% de vítimas fatais no trânsito de Manaus, no período de 01 de janeiro a 22 de março, em comparação com os anos 2017 e 2018.

O mês de março registra uma queda de 63,16% de vítimas fatais no trânsito de Manaus no comparativo de 1 a 22 de março, entre os anos 2017 e 2018.

Durante o ano de 2017, a avenida Autaz Mirim ocupou o primeiro lugar de vítimas fatais em acidentes de trânsito, com 13 mortes. Somente no mês de março, cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito nessa avenida. Em 2018, até o dia 19 de março, não foi registrada vítima fatal no trânsito no local.

Atividades

Nesta terça-feira (27), a programação da Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito inclui a realização do Projeto Cine Moto, que consiste em realizar uma blitz educativa exclusivamente para motociclistas, em uma via movimentada da cidade, com o apoio da Polícia Militar.

A Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito foi instituída pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, em 2014, para que o acidente que resultou na morte de 16 passageiros de um micro-ônibus que trafegava na avenida Djalma Batista, no dia 28 de março daquele ano, sirva de alerta para combater a imprudência no trânsito.





