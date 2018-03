Expulsão de pregador em ônibus gera debate sobre liberdade religiosa

Na noite do último domingo (25), um homem, que estava acompanhado da filha, foi detido pela Polícia Militar em um coletivo da linha 650 enquanto fazia uma pregação cristã. Um vídeo do ocorrido foi publicado nas redes sociais, e o caso teve grande repercussão. Canal de vídeos do PORTAL E TV EM TEMPO - SBT Manaus Mais notícias 24h por dia em: http://www.emtempo.com.br | Autor: Reprodução

Manaus - “No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura”. As palavras são de Antônio Barbosa, 62 anos, vendedor de bombons no Terminal 1, na Constantino Nery, que usou um trecho da Bíblia para se posicionar sobre a suposta "inconveniência" causada pelas pregações proferidas dentro dos ônibus de Manaus.



Um vídeo publicado no Facebook, no qual um homem é detido pela PM por fazer um sermão dentro de um coletivo, na noite de domingo (25), foi amplamente repercutido e levantou o debate sobre a liberdade de expressão versus importunação pública.

O debate é amplo, com posições vindas de todos os lados e das mais diversas formas. A manifestação religiosa, política ou filosófica não é crime. O que configura crime ou infração administrativa, de fato, é a importunação. Para Antônio, que das 17h30 às 18h30, assume o papel de pregador da Bíblia Sagrada no Terminal, todas as criaturas da Terra precisam ouvir a Palavra de Deus para que não sejam julgados injustamente



"Quando Cristo veio à Terra para pregar o Evangelho, facções como os fariseus e os saduceus se importavam com o que Jesus fazia. O mataram porque ele fazia o bem", afirma.

Como Antônio, diversas pessoas fazem o mesmo papel, mas nos ônibus de transporte coletivo na capital e, geralmente, em lugares de grande movimento. A maior ocorrência de pregadores, no entanto, a partir das 17h, quando as pessoas começam a voltar para casa.

“Eu não sou contra, mas também não sou a favor. Acho que as pessoas têm livre arbítrio para pregar a Palavra de Deus, se a pessoa estiver a favor. No ônibus tem gente que tá com algum problema, tá em depressão, e precisa, por vezes, de uma palavra de conforto”, afirma o estudante Guilherme Miranda, de 19 anos.

Prisão após pregação

Um caso de pregação em ônibus que poderia ser corriqueiro acabou tomando outras proporções. Na noite do último domingo (25), um homem, ainda desconhecido, que estava acompanhado da filha, foi detido pela Polícia Militar em um coletivo da linha 650 enquanto fazia uma pregação cristã. Um vídeo do ocorrido foi publicado nas redes sociais, e o caso teve grande repercussão.

Na publicação original, pessoas deram apoio ao pregador - que teria sido preso após o motorista se incomodar com o ato público e o denunciar aos policiais. “Melhor um cara pregando do que um ladrão assaltando. Esse motorista irá se arrepender. Deus é Deus”. Outro comentou “Esses crentes fazem um barulho infernal e ninguém é obrigado a ouvir. Correta a ação do motora, parabéns”.

Uma mulher chegou a comentar que fora cobradora de ônibus por vários anos, e diz que muitas pessoas se sentem incomodadas com os gritos que alguns pregadores dão nos ônibus. “Lugar de pregar é dentro da igreja e não no ônibus”, comentou.

Veja alguns dos comentários:

Mas fere a liberdade religiosa ou não?

Uma simples pregação dentro do ônibus não infringe a liberdade religiosa de ninguém. Este é o entender do advogado Anderson Fonseca, que integra a Comissão de Liberdade Religiosa da seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM).

“Não há legislação que proíba, quem quer que seja, de falar o que bem entender no espaço dos ônibus. Existe a importunação pública, que é uma contravenção penal enquadrada na lei 9.605/98, que é a Lei de Crimes Ambientais”, diz Anderson, que também atua como coordenador do Fórum Regional de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia (Forlir/IASD) para os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

De acordo com o advogado, a pregação nos coletivos não é proibida por Lei, é salvaguardada pela Constituição Federal, assim como a livre manifestação política, filosófica e até mesmo os vendedores de balinhas. “A pergunta que nós precisamos fazer é: ali é realmente o local para se fazer esse tipo de coisa?”, explica.

Veja o que pensam os manauenses:

Existe lei que regulamenta a pregação?

No município de Manaus, a pregação nos ônibus não tem qualquer regulamentação legal. Em 2015, a então vereadora Pastora Luciana (PP), apresentou na Câmara Municipal de Manaus o Projeto de Lei (PL) 121/2015, que versava sobre a utilização dos terminais de ônibus para apresentações de palestras, pregações e manifestações religiosas no município.

O projeto apresentado por ela, enquanto ainda era vereadora, dizia que palestrantes e pregadores dos terminais deveriam ser credenciados e autorizados pela igreja local. A credencial deveria conter nome, número de identidade, endereço da igreja e cargo eclesiástico.

Entretanto, a importunação ou inconveniência é considerada uma infração administrativa pela lei municipal nº 1779, de 17 de outubro de 2013, que regulamenta os serviços de transporte público coletivo no município de Manaus.

De acordo com o inciso 54, artigo 31 da lei municipal, a pena para a permissão de “qualquer tipo de comércio, mendicância ou inconveniência no interior do veículo” é multa de 5 Unidades Fiscais do Município (UFMs). Uma UFM hoje é R$ 101,78.

Posicionamentos

A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos (SMTU) e com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para averiguar as informações. A SMTU informou que irá se manifestar apenas na terça-feira (27). Até a publicação desta matéria, a PMAM não se manifestou sobre o assunto.

Edição: Bruna Souza

