Polícia Civil anuncia nova assembleia e pode entrar em greve em abril

Manaus - Os policiais civis do Amazonas irão decidir se devem paralisar as atividades durante assembleia geral convocada para o próximo dia 5 de abril, a partir das 19h. Entre as reivindicações está a reestruturação do cargo de investigador e escrivão, segundo o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol-AM). A categoria está aberta para dialogar com o governo do Estado.

De acordo com o presidente do Sinpol, Moacir Maia, a categoria vai decidir pela paralisação geral ou não durante esse encontro. Caso decidam que sim, os policiais deveram paralisar 24 horas depois. Sendo assim, a greve deve iniciar na próxima sexta-feira (6).

"Houve uma desvalorização no salário dos investigadores e escrivães, depois da reestruturação dos cargos de peritos e delegados. Com isso, estamos buscando a valorização da carreira", disse Moacir.

O presidente ainda explicou que estão buscando a uniformização da Gratificação de Exercício Policial ( GEP), onde está incluído o risco de morte. Com a reestruturação dos cargos de delegados e peritos, as remunerações dos demais cargos ficaram defasados.

"Nós não podemos dizer que a vida de um perito e delegado é mais importante que de um investigador ou escrivão", completou Moacir.

Ainda conforme Moacir, os profissionais não querem paralisar, querem manter o diálogo com o governador Amazonino Mendes. Porém, se a categoria não conseguir um acordo, a população deve ficar sem atendimento nas delegacias. Os inquéritos policiais também devem ficar parados.

"O que nós queremos é que o governador mande uma contraproposta, mas até agora ele não apresentou nada para a categoria", explicou o presidente.

