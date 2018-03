Jovem de Manaus com câncer na garganta pede ajuda para cirurgia em SP

Luíza tem 21 anos e atualmente está desempregada | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - “Olá, não venho aqui com boas notícias, porém preciso da ajuda de vocês novamente. No dia 16 de fevereiro de 2017 fui submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral, que estava me causando hemorragia. Após cinco meses operada, descobri que o tumor havia voltado, e que estava quase do mesmo tamanho do anterior. Apesar disso, consegui viver normalmente”, conta Luíza Monique França Meireles, de 21 anos, diagnosticada, atualmente, com quatro tumores e um nódulo na garganta e um no cérebro.

Luíza, que atualmente está desempregada e não possuí condições para estudar, por conta dos inúmeras procedimento médicos em que é submetida, conta que foi diagnostica no dia 23 de fevereiro deste ano com Neoplasia Maligna – tipo de câncer que se espalha por todo o corpo com rapidez.

“Eu sentia dores na garganta e rouquidão. Até aí tudo bem, mas teve um dia que eu escarrei, cuspi e vomitei sangue. Eu fiquei espantada e resolvi procurar um médico, e foi a partir de um exame de ultrassonografia que a doença foi detectada. A princípio tenho quatro tumores e um nódulo na tiroide”, detalha a jovem.

Meireles informa que o câncer tem cura, mas as possibilidades para isto são grandes apenas para os diagnósticos precoces, desde que o tratamento seja com o uso das melhores práticas clínicas. “A doença tem um crescimento anormal, muito rápido, acelerado e descontrolado de um tecido ou uma célula gerando tumores, que podem ser tanto malignos quanto benignos”, explica.

“Fico muito inchada e tenho medo da doença se espalhar por todo o meu corpo, mas eu tenho fé. Assim como passei pela primeira prova de fogo, passarei por várias que aparecerem”, acredita Luíza.

Atualmente, Luíza conta com o apoio de familiares e amigos. Ela pede ajuda para participar de uma cirurgia na tiroide urgente, para a retirada de um nódulo. “Já gastei aproximadamente R$ 3 mil em vários exames para poder ser submetida a essa cirurgia. No entanto, eu preciso de apoio financeiro para viajar até São Paulo, onde a cirurgia será realizada no Hospital de Barretos e, para isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Estou desempregada e minha família não possuí condições financeiras para arcar com todas as despesas. A gente faz rifa, e agora, no dia 15 de abril, haverá um churrasco na rua Pico das Águas, no São Jorge, Zona Oeste, onde toda a arrecadação será revertida em prol do meu tratamento”, justifica.

Por conta de não ter condições financeiras, a jovem explicou ao Em Tempo que paralisou o tratamento dos tumores. Ela diz que a prioridade é a retirada do nódulo na garganta, mas que tudo está muito difícil. “Estou correndo atrás, mas enfrento muita dificuldade, pois as portas se fecham. Esse churrasco que está sendo organizado é muito importante para o meu tratamento, então peço ajuda daqueles que possam contribuir seja com donativos em produtos ou dinheiro, como farinha, arroz, carne”, pede Luíza.

Quem tiver interesse em saber mais sobre a história de Luíza ou ajudar no tratamento dela, pode entrar em contato com ela pelo número: (92) 99530-1002, ou realizar depósito bancário em conta corrente na Caixa, agência 0020, conta 361858-8 e operação 013 em nome de Maria Luíza de Souza Meireles (mãe de Luíza).

*Colaborou Lídia Figueiredo

Edição: Isac Sharlon

