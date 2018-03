Soldado da PM socorre irmã policial vítima de capotamento em Manaus

Manaus - Uma policial militar perdeu o controle da direção de um veículos e causou um capotamento na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, por volta das 13h desta segunda-feira (26). A PM estava com a filha de um ano na "cadeirinha" do banco traseiro e, por acaso, ambas foram resgatadas por um policial militar, que é irmão da motorista e tio da criança, que passava pelo local e prestou apoio às vítimas.

Segundo o tenente Vitor César, da 5º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ele e o irmão da vítima, o soldado Daniel Bernado, estavam em patrulhamento na área e atenderam a ocorrência. "Neste dia o motorista da viatura policial era o próprio irmão da PM envolvida no acidente. Chegamos no local, acionamos uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e ambas às vítimas foram encaminhadas para um hospital particular", explicou o tenente.

A motorista do carro capotado sofreu pequenas escoriações. Já a criança não sofreu nenhuma lesão. Após serem submetidas a exames de rotina, elas foram liberadas no mesmo dia e passam bem.

Capotamento de viatura

Dois cabos da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), lotados no Batalhão Ambiental, ficaram feridos após a viatura policial em que eles trabalhavam capotar no cruzamento das avenidas Constantino Nery e Lóris Cordovil, na esquina da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, bairro Flores, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o capotamento ocorreu após a viatura colidir em um ônibus do transporte público da capital.

Os dois policiais lesionados foram atendidos por uma equipe do Samu e encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde recebem atendimento médico.

