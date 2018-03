Amazonas Shopping prepara caça ao Coelho da Páscoa neste sábado

Manaus - O Amazonas Shopping promove, neste sábado (31), uma caça ao Coelho da Páscoa. A brincadeira é gratuita e será realizada em três sessões, no período de 16h às 19h, na Praça Central de Eventos do Amazonas Shopping, onde está montado o “Labirinto Páscoa na Floresta”.

A caça ao Coelho será conduzida pelos personagens Biscoito, Doceira e Cozinheiro, que irão ajudar os pequenos a enfrentarem os obstáculos do Labirinto. Antes de iniciar a busca pelo Coelho, as crianças irão participar de uma oficina de pintura facial, para se caracterizarem do personagem típico desta época do ano. Quando finalmente encontrarem o Coelho, os pequenos caçadores poderão descobrir a fórmula secreta do chocolate e tirar fotos com ele.

O labirinto do Amazonas Shopping tem formato de coelho e uma surpresa que agrada bastante os apaixonados por chocolate: todo o espaço tem o aroma desse que é o doce símbolo da Páscoa. Na parte externa do labirinto, a decoração é composta por balanços de madeira e coelhos para o público poder tirar fotos.

Dentro do labirinto existem alguns obstáculos que as crianças precisam ultrapassar para chegar até o final | Foto: Divulgação

Dentro do labirinto existem alguns obstáculos que as crianças precisam ultrapassar para chegar até o final. No meio do espaço, o público é surpreendido com uma cabine repleta de espelhos, que aumentam, ainda mais, o grau de dificuldade até a saída. Nesta sala tem câmeras para registrar os melhores momentos da aventura dos pequenos. As fotos tiradas no local ficam disponíveis para download no aplicativo do Amazonas Shopping.

