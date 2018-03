Vacina contra sarampo é reforçada em crianças de 6 meses até 5 anos

Manaus - A intensificação da vacinação contra o sarampo em crianças já a partir de seis meses até os 5 anos de idade, em toda a cidade, é uma das estratégias anunciadas nessa terça-feira (27), pela Prefeitura de Manaus para evitar o avanço da doença na capital.

A medida foi tomada durante a divulgação pela Sala de Situação de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), do terceiro boletim epidemiológico do monitoramento que aponta 58 casos suspeitos de sarampo em Manaus, dos quais um foi descartado, quatro confirmados e 53 permanecem em investigação. A faixa etária de rotina, preconizada pelo Ministério da Saúde é de 12 meses a 49 anos.

“Estamos ampliando o público-alvo e intensificando a vacinação nessa faixa etária para aumentarmos ainda mais o cerco nessa operação de combate ao sarampo. A orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto é no sentido de interrompermos o mais breve possível a cadeia de transmissão, evitando, assim, que o vírus se propague pela cidade”, explicou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, destacando que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra o sarampo.

A decisão foi tomada durante reunião da Sala de Situação, da qual também participaram representantes da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Dourado (FMT), Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).

Ações extramuros

A intensificação da vacinação reforça as ações de combate à doença que a Semsa vem desenvolvendo desde a notificação dos primeiros casos suspeitos. Nesta terça-feira (27) começaram a se apresentar os 128 profissionais (enfermeiros e técnicos de enfermagem) que vão compor as equipes de todos os Distritos de Saúde (DISAS).

Ainda dentro do sistema de varredura, com visitas casa a casa, haverá intensificação das ações em áreas cobertas pelas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), em todas as zonas da cidade.

As ações também passam a ocorrer em locais onde existe grande concentração de pessoas. O plano de ação da Semsa contempla a articulação de postos de vacinação em shoppings, unidades educacionais do Programa Saúde na Escola, hospitais, maternidades, além das unidades de saúde e ambulatórios.

As equipes da Semsa também vão realizar reuniões com Pastorais da Criança e da Saúde para que possam integrar as visitas domiciliares para fazer a triagem nos cartões de vacina. Em articulação com as universidades, os alunos que cumprem estágios em UBSs vão ser direcionados para atuar no Plano de Contingência do Sarampo.

