Postos de vacinação contra sarampo funcionarão nesta quinta, em Manaus

Manaus - Considerando que a data representa o início dos ritos religiosos da Semana Santa, o prefeito Arthur Virgílio Neto decretou ponto facultativo na quinta-feira (29). Entretanto, ele determinou que, nesse dia, as ações de combate ao sarampo não sejam interrompidas e que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município funcionem com o atendimento normal.

O decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na última terça-feira (27), além de instituir o ponto facultativo, delega aos gestores das unidades que integram a administração pública municipal competência para instituir o horário de funcionamento de suas respectivas estruturas, obedecendo os critérios de oportunidade, conveniência e relevante interesse público.

Leia também: Vacina contra sarampo é reforçada em crianças de 6 meses até 5 anos

Dessa maneira, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) montou um esquema para que todas as salas de vacina existentes nas UBSs possam oferecer o serviço de forma ininterrupta. No sábado (31), a população também pode buscar o serviço de vacinação nas unidades de horário ampliado, que funcionarão normalmente. Vale deixar claro que no feriado da “Sexta-Feira da Paixão” (30), as unidades não irão funcionar.

A prefeitura continua intensificando a vacinação contra o sarampo e reforçando as ações de combate à doença, iniciadas logo após o aparecimento dos primeiros casos suspeitos. O foco agora são crianças a partir de seis meses até os 5 anos, porém a vacina está disponível para quaisquer pessoas que busque os postos de vacinação existentes nas UBSs.

