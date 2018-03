Ônibus pega fogo e causa pânico em passageiros na Torquato Tapajós

| Autor: Reprodução

Manaus - Passageiros e trabalhadores da linha 321, da empresa Açaí Transportes, levaram um susto, na manhã desta quarta-feira (28), após o interior do veículo pegar fogo durante o percurso de viagem, na avenida Torquato Tapajós, em frente a uma fábrica de motocicletas, na Zona Norte da cidade. Segundo informações publicadas por passageiros nas redes sociais, houve uma correria muito grande no interior do coletivo.

O fogo iniciou na parte interna do veículo, ao lado do motorista, onde normalmente fica localizado o motor e a caixa de marcha do ônibus. Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o momento em que o coletivo pegava fogo. O fogo só foi controlado com a ajuda de um motorista que passava pelo local e, com o auxílio de um extintor de incêndio para veículos, conseguiu apagar as chamas.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (28) | Foto: Divulgação

A passageira Arianne Siqueira estava com o filho de dois anos no coletivo e conta que tudo aconteceu muito rápido. “Eu e meu filho estávamos próximo do motorista, quando a caixa de marcha começou a soltar fumaça e logo depois pegou fogo”, narrou a usuária do transporte, afirmando que só teve tempo de levantar e correr para fora do ônibus antes que do início do incêndio”, afirmou.

Arianne diz que a maior dificuldade em apagar o fogo foi devido à falta de um extintor de incêndio. “Não tinha extintor no ônibus e mesmo se tivesse não teríamos como pegar, paramos vários carros, mas nenhum tinha um extintor, nem mesmo a viatura da polícia que foi até o local”, disse.

A jovem utiliza a linha para ir ao trabalho e diz que quase todos os dias o ônibus fica no prego [pane mecânica]. "Na última semana peguei um coletivo da mesma empresa, que também apresentava problemas. Eu desci do ônibus que soltava fumaça e subi em outro, da mesma empresa, que estava também com problemas”, denuncia.

Empresa

A reportagem entrou em contato com a empresa de transporte público, para saber o motivo que possa ter causado o incêndio no veículo, e aguarda um posicionamento. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) também foi consultada sobre quais procedimentos deverá adotar em relação ao caso, mas até o momento não houve respostas.

