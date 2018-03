Venda de gatos para magia negra gera indignação nas redes sociais

Manaus - Um print postado nesta terça-feira (27), no Facebook, acabou gerando repercussão negativa. Na imagem, uma mulher aparece vendendo gatos pretos para rituais de magia negra, no Rio Grande do Sul. O print foi compartilhado por um perfil externo no grupo “Adoção e Doação de Animais em Manaus - ADAM”. De acordo com um dos moderadores do grupo, Douglas Beleza, postagens deste tipo são completamente proibidas.

“O nosso grupo é exclusivamente para adoção ou doação, além de reportar perdas de animais domésticos. Nós não permitimos postagens de pessoas querendo vender animais ou apresentando animais para cruzamento”, afirmou Douglas.

Embora seja uma prática considerada cruel, o uso de animais para sacrifícios em cultos religiosos não é considerado crime no Brasil. Este, por exemplo, foi o entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que declarou inconstitucional uma norma criada pelo município de Cotia (SP).

Em 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgaria ação em que decidiria se o sacrifício de animais em rituais religiosos era crime ou não. A ação era resultado de Recurso Extraordinário apresentado pelo Ministério Público Federal (MPF), que questionava a constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul, que modificava o código estadual de proteção dos animais, tirando da lista de proibições de crueldade os cultos das religiões de “matrizes africanas”.

O recurso foi apresentado em 2005, quando o MP recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Os desembargadores do TJ-RS consideraram que a lei não feria a Constituição do Rio Grande do Sul, desde que os animais não fossem mortos com excessos ou crueldade. O tribunal também concluiu que não havia norma que proibisse a morte de animais, e a liberdade de culto permitiria a prática.

