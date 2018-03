Morre militar que ficou preso às ferragens de carro em acidente

Henrique tinha 18 anos e havia ingressado recentemente no serviço militar | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus – Morreu, na noite desta terça-feira (27), o militar do Exército Brasileiro (EB) Henrique Hosana Botelho, de 18 anos, que havia ficado preso às ferragens de um carro, modelo Corolla, de placas não divulgadas, no último domingo (25), durante um acidente de trânsito na Orla da Glória, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava há dois dias internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste.

O laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) divulgou que a vítima teve como causas da morte choque hemorrágico, lesão vascular e insuficiência renal. O militar morreu por volta das 23h20, na unidade de saúde.

Henrique estava no banco de passageiros do veículo, que era conduzido por uma mulher. Testemunhas informaram ao Em Tempo que a motorista trafegava em alta velocidade, perdeu o controle da direção e colidiu em um poste. Com a colisão, parte da grade de proteção - que divide a via do igarapé - foi parcialmente destruída.



Acidente ocorreu na noite de domingo (28) | Foto: Divulgação/Isabella Nobre

O militar ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado com a ajuda de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam). Ele foi levado consciente para o pronto-socorro e apresentava lesões na cabeça.



Segundo familiares do militar, a mulher que dirigia o carro foi identificada apenas como "Pietra". Ela possivelmente não possuía carteira de habilitação e dirigia um carro emprestado de um amigo dela.

"Como ela estava aprendendo a dirigir, o Henrique se dispôs a acompanhá-la. Eles chegaram a encontrar o dono do carro e já iriam devolver o veículo, quando aconteceu o acidente", contou uma prima do militar, que não quis ser identificada.

A motorista passou por cirurgia e está internada no Hospital João Lúcio, porém o estado de saúde dela não foi divulgado.

Henrique era filho único e havia ingressado há dois meses no serviço militar das Forças Armadas. A Polícia Civil investiga o caso.

O velório do militar é realizado na funerária São Francisco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. O sepultamento está marcado para acorrer às 15h, no Cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste.

