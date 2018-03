Carro bate em poste e causa transtornos na Avenida do Turismo

Manaus – Durante a chuva que iniciou na tarde desta quarta-feira (28), um carro sofreu um acidente na Avenida do Turismo, próximo ao Motel Nirvana, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. O automóvel, de modelo ainda não identificado, colidiu com um poste e derrubou parte da rede elétrica do local. O veículo ficou tombado no local, fechando uma das vias, o que trouxe transtornos para quem passava pelo local.

Leia também: Motoqueiro envolvido em acidente usava fita isolante em placa de moto

Não há informações de quantas pessoas estavam no veículo no momento da colisão e nem se alguém ficou ferido. Até o momento, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) fazem os desvios necessários no local. Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, porém, não repassaram mais informações.

Militar morre após acidente



Morreu, na noite desta terça-feira (27), o militar do Exército Brasileiro (EB) Henrique Hosana Botelho, de 18 anos, que havia ficado preso às ferragens de um carro, modelo Corolla, de características não informadas, no último domingo (25), durante um acidente de trânsito na Orla da Glória, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava há dois dias internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste.

O laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) divulgou que a vítima teve como causas da morte choque hemorrágico, lesão vascular e insuficiência renal. O militar morreu por volta das 23h20, na unidade de saúde.

Henrique estava no banco de passageiros do veículo e placas não divulgadas, que era conduzido por uma mulher. Testemunhas informaram ao EM TEMPO que a motorista trafegava em alta velocidade, perdeu o controle da direção e colidiu em um poste. Com a colisão, parte da grade de proteção - que divide a via do igarapé - foi parcialmente destruída.

Leia mais: Soldado da PM socorre irmã policial vítima de capotamento em Manaus

Vídeo: acidente deixa dois feridos e um morto na rodovia AM-010

Resgate: acidente na orla da Glória deixa duas pessoas feridas