Previdência convoca aniversariantes de abril para recadastramento

Manaus - Aposentados e pensionistas do município que aniversariam em abril devem comparecer a partir do dia 02 de abril, à sede da Manaus Previdência para atualizarem seus dados junto ao órgão.

O atendimento começa às 7h e vai até às 14h, de segunda a sexta-feira, na avenida Constantino Nery, nº 2.480, Chapada. Os contatos para tirar dúvidas são o telefone (92) 3186-8000, das 8h às 17h, e o webchat da Manaus Previdência.

São esperados para o recadastramento anual, em abril, 408 aposentados e 128 pensionistas, totalizando 536 segurados, conforme levantamento do Setor de Atendimento (Sate).

“Lembramos que o segurado deve trazer os originais do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência atual”, alerta a coordenadora do Sate, Vívian Noronha, acrescentando que em caso de dependentes, deve ser apresentada a certidão de nascimento (menores de 18 anos) e, se for cônjuge/companheiro (a), a certidão de casamento ou da declaração de união estável.

Segurados que têm domicílio fora de Manaus também devem atualizar seus dados. Nesse caso, devem enviar pelos Correios cópia autenticada em cartório dos mesmos documentos, acrescidos de declaração de vida.

Os que moram em Manaus e que estiverem impedidos de comparecer à sede da previdência por motivos de saúde, podem agendar uma visita social pelo call center ou fazer o recadastramento por meio de procuração.“O procurador deve apresentar seus documentos pessoais, incluindo o comprovante de residência, e a procuração atualizada dentro dos últimos seis meses’’, destaca Noronha.

Retardatários

A coordenadora do Sate alerta aos segurados de janeiro, fevereiro e março, que não atenderem ao chamado da previdência, sobre a urgência de se apresentarem ao órgão para comprovarem que estão vivos. Estão nessa situação, 150 aposentados e 49 pensionistas, conforme levantamento realizado na manhã desta quarta-feira, 28/03. “Se não comparecerem, serão excluídos de folha até a regularização dos dados”, diz Noronha.

