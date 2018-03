Oficina de reaproveitamento de jornal é destaque na ZL de Manaus

Manaus - A oficina de bonecas africanas, feitas a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos, no Espaço da Cidadania Ambiental do Uai Shopping São José, na Zona Leste, chegou ao final nesta quarta-feira (28), com um total de 108 peças produzidas com a reutilização de papel-jornal. A oficina foi a primeira realizada este ano pela Prefeitura de Manaus, no Espaço Ecam.

As aulas aconteceram entre os dias 5 e 28 de março, nos turnos da manhã e da tarde, com aproximadamente 15 participantes por aula. A oficina é realizada pela Divisão de Educação Ambiental (Diea), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e faz parte da programação anual de oficinas.

Leia também: Saiba o horário de funcionamento do comércio na Sexta-Feira Santa

A próxima oficina terá início no dia 16 de março, no Ecam do Uai Shopping. O objetivo do trabalho é estimular práticas sustentáveis com aulas gratuitas para moradores da Zona Leste. A instrutora da oficina, a pedagoga Francisca Godinho, explica que a técnica utilizada é a de canudos feitos de jornal, que permite uma infinidade de possibilidades. Além das bonecas africanas, a oficina ensinou a confeccionar porta-ovos, cestas, carrinhos, fruteiras, vasos e xícaras, utilizando a técnica.

Os interessados em participar das oficinas podem se dirigir ao local onde acontecem as aulas ou ligar para a Divisão de Educação Ambiental da Semmas, pelo 3236-8587. A Diea também realiza oficinas gratuitas nas comunidades atendendo a solicitações feitas, por meio de ofício, à secretaria.

Leia mais:

Ao tentar fugir, jovem é morto com dois tiros em Manaus

Após localizar ossada de desaparecido, polícia apresenta trio suspeito

Homem é preso por descumprir medidas protetivas da ex-mulher