Jiboia atravessa rua e é resgatada por agentes do Ipaam em Manaus

Manaus - Uma jiboia, de aproximadamente 2 metros, foi resgatada na tarde desta quarta-feira (28), em uma rua do bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. Os moradores quando visualizaram a cobra, a contiveram com um balde até a chegada dos agentes de fauna do Gerenciamento de Fauna (GFAU), do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que realizaram o resgate do animal.

De acordo com relatos de moradores do local, a cobra se tratava de uma fêmea, que teve dois filhotes, que não estavam mais com a mãe quando os agendes chegaram. O gerente de fauna do Ipaam, Marcelo Garcia, explicou que a cobra, depois de passar pela avaliação dos técnicos do instituto, foi devolvida ao seu habitat natural, uma área de mata.

"Nós realizamos o trabalho de resgate de animais silvestres todos dos dias, de domingo a domingo, de 8 da manhã até as 17h. Temos uma equipe com biólogos e médicos veterinários de prontidão para realizar os resgates e verificar se o animal pode ser solto na natureza de imediato, ou precisa ir para os Centros de Triagem de Animal Silvestres [CETAS], do Ibama", explicou Garcia.

O serviço do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas já resgatou, de janeiro até março deste ano, cerca de 100 animais silvestres em situações de risco. Entre os mais resgatados estão jiboias, iguanas, jacarés e preguiças.

A população pode acionar os técnicos do Ipaam por meio do número 2125-6774.





Edição: Luís Henrique Oliveira





