Culto ecumênico em Manaus homenageia vítimas de acidente na Djalma

Manaus - O culto ecumênico realizado na noite desta quarta-feira (28), relembra o acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus na avenida Djalma Batista, na noite daquele 28 de março de 2014. O culto e o Memorial 28 de Março marcam o encerramento da "Semana Municipal de Prevenção a Acidentes de Trânsito", instituído desde 2014, pelo prefeito Arthur Vigílio Neto.

O espaço em memória às vítimas do acidente de trânsito que resultou na morte de 16 pessoas, foi construído na avenida Djalma Batista, embaixo do viaduto Airton Senna, local da tragédia. Durante a solenidade, foi realizado um culto ecumênico em homenagens às vítimas e em ação de graças pelos sobreviventes.

Prefeito Arthur Neto afagou o coração de sobreviventes e familiares das vítimas. | Foto: Mario Oliveira /SEMCOM

Para o prefeito de Manaus, o memorial é uma justa homenagem aos sobreviventes e familiares das vítimas. “Este dia não deve ser esquecido por ninguém. Há 4 anos as famílias sofrem, sentem saudades. Essas pessoas ficarão imortalizadas nesta parede”, disse Arthur Neto.



Leia também: Oficina de reaproveitamento de jornal é destaque na ZL de Manaus

Para Maria de Fátima, avó de Linconl Oliveira de Souza, uma das vítimas do acidente, a homenagem se faz necessária, mesmo o momento de tristeza sendo revivido. "É um sentimento que vai e volta, um sofrimento. Você de repente conversa, dá um sorriso, mas depois volta aquele sentimento triste, e só resta tentar levar a vida como puder", disse a avó.

Diovane Monteiro de Souza, filho do marceneiro Domingues Messias de Souza, também morto no acidente, falou que a saudade de chegar e ver o pai em casa é grande. "Esse momento é de grande emoção para nós, dá um aperto no coração. Era muito marcante chegar em casa e ver o meu pai trabalhando, hoje, infelizmente não posso fazer mais isso, é como se um pedaço de mim faltasse", explicou Diovane.

Memorial foi instalado nas proximidades do local do acidente. | Foto: Mario Oliveira /SEMCOM

Relembre o caso

Na noite de 28 de março de 2014, um caminhão colidiu frontalmente com um microônibus de transporte executivo, resultando na morte de 16 pessoas e deixando 17 feridos. O acidente ocorreu na avenida Djalma Batista, próximo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na Zona Centro-Sul de Manaus.

Na ocasião, a polícia informou que o caminhão trafegava no sentido bairro-Centro quando perdeu o controle, atravessou o meio-fio e invadiu a contramão, batendo de frente com o coletivo, que fazia a linha 825 (Redenção-Bairro da Paz).

Estatísticas



No início desta semana, a avenida Autaz Mirim, uma das mais movimentadas da Zona Leste, foi escolhida para o início das atividades da 4ª Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito, na manhã da segunda-feira (26). O local estava até o dia 22 de março, sem ocorrências de mortes no trânsito, após a via liderar, no ano passado, os casos de vítimas fatais no trânsito de Manaus.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:



Ao tentar fugir, jovem é morto com dois tiros em Manaus

Após localizar ossada de desaparecido, polícia apresenta trio suspeito

Homem é preso por descumprir medidas protetivas da ex-mulher