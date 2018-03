Missa dos Santos Óleos reúne vários fiéis em Manaus

Diversos fiéis se reuniram às 9h30 na capela histórica na expectativa das bênçãos do arcebispo da cidade | Foto: Marcelo Cadilhe





Manaus - A manhã desta quinta-feira (29) marcou o fim dos quarenta dias de jejum e oração para os fiéis da igreja cristã – momento em que é guardado para lembrar os milagres, as dores, a morte e ressurreição de Jesus Cristo – e reuniu cerca de 120 padres na tradicional missa dos Santos Óleos, na igreja da Matriz, Centro, Zona Sul de Manaus.

Diversos fiéis se reuniram às 9h30 na capela histórica na expectativa das bênçãos do arcebispo da cidade, Sérgio Castriani, em que inicia a Tríade Pascal, momento clímax do feriado que finda no Domingo de Ressurreição, e unge os óleos aromáticos usados ao longo do ano pelas paróquias.

O reitor do Seminário São José, que prepara os padres para assumir o clero em Manaus, Zenildo Lima da Silva, explicou a simbologia e a importância deste momento singular para os católicos. “Esperamos todos os anos o arcebispo abençoar os óleos, em que usamos na Crisma, na consagração dos padres, na unção de enfermos e nas demais programações da igreja”, falou.

Na liturgia, o líder católico de Manaus também lembra dos compromissos assumidos pelos padres da cidade e reafirma o seu laço com a comunidade cristã. “É tanto uma renovação de fé como de votos. Todo padre que reassume a sua aliança na igreja segue para uma confraternização onde recebe os óleos ungidos para serem usados até a próxima Quinta-Feira Santa”, completou Lima.

Em tempos de violência, a dona de casa Maria Laíde, de 73 anos, separa este momento para se aconchegar na esperança e gratidão que o culto traz. “É sempre uma coisa nova, por mais que a liturgia seja a mesma. Quando ouço os hinos, lembro de tudo o que acredito e sempre me emociono. Apesar dos problemas que passo, como todo mundo, encontro um refúgio aqui”, disse em meio às lágrimas.

A também veterana católica, Nair Batista dos Santos, de 94 anos, diz que apesar da falha memória, guarda lembranças preciosas da Páscoa, onde estava na missa dos Santos Óleos quando recebeu um milagre divino. “Estava enferma no tornozelo, com uma doença de pele que não queria sarar e, no período da Páscoa, recebi minha cura. Se pudesse, vinha todos os dias para o culto. É muito especial participar das atividades da igreja, para mim”, pontuou a fiel.

O reitor do seminário também opina sobre o significado pascoal dentro das programações cristãs. “Atualmente, as pessoas sofrem muito com violência e atentados em excesso em todas as áreas da vida. A reflexão do feriado santo traz a mudança de mentalidade em que olhamos para Jesus e vemos como ele passou por todo o sofrimento e conseguiu vencer e superar as dificuldades da vida. É isto o que desejamos e esperamos, tanto para a comunidade interna quanto para todos os que creem”, terminou.

O arcebispo Castriani aproveitou o momento para confirmar o restante da programação pascoal, em que ao fim da tarde de hoje se realiza a missa Lava Pés, onde os líderes católicos representam a atitude de Jesus na Última Ceia, onde Cristo lavou os pés de todos os seus discípulos em sinal de comunhão, sacrifício e amor. É o momento em que a eucaristia também é renovada entre os fiéis.

Para a manhã da Sexta-Feira da Paixão, a Via Sacra trará uma liturgia especial sobre os passos de Jesus e em seguida a liturgia da Paixão, às 15h, terminando com a Vigília Pascoal, no sábado.

