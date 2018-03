Poste fica pendurado por fios após acidente com carro da Eletrobras

Manaus - Um veículo da Eletrobras Distribuição Amazonas colidiu com um poste de iluminação durante um acidente na tarde desta quinta-feira (29). Com o impacto, o poste tombou e ficou pendurado apenas por fios de outros postes na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com uma nota enviada ao Em Tempo pela Eletrobras, o fornecimento de energia na localidade não foi afetado, entretanto, equipes da Distribuidora já estão atuando no local e realizando o levantamento preliminar para realizar a troca do poste com o mínimo de impacto possível aos clientes da localidade.

Embora tenha falado sobre o fornecimento de energia, a concessionária não informou o que pode ter causado a colisão. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não houve registro de vítimas.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), informou que o acidente envolveu um veículo Fiat Uno, MIlle Way Econ de placa OAG 2768 e que o trânsito nas proximidades não foi afetado.

Ainda em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas reiterou o seu compromisso com a população do Estado do Amazonas em oferecer energia segura e de qualidade, contribuindo para o bem estar de seus clientes e o desenvolvimento econômico da região.





