Mais de 8 mil pessoas já deixaram Manaus durante o feriado de Páscoa

Manaus - Aproveitando o feriado desta Sexta-feira Santa (30) grande parte dos manauenses deixam a capital para visitar municípios vizinhos. De acordo com levantamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Amazonas (Arsam), até o fim do dia da última quinta-feira (29), aproximadamente, 8 mil pessoas e mais de 6 mil veículos passaram pelas fronteiras municipais de Manaus.

Entre os veículos estavam ônibus rodoviários e táxis intermunicipais. De acordo com o engenheiro do departamento de transporte intermunicipal da Arsam, Oziel Minieiro, os veículos usaram principalmente as saídas da ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida como “Ponte Rio Negro” que dá acesso à rodovia AM-070 e da barreira policial localizada da avenida Torquato Tapajós que dá acesso às rodovias AM-010 e BR-174.

Nesse mesmo período foram identificadas mais 800 irregularidades durante as fiscalizações realizadas pela equipe de monitoramento da Arsam em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária. “Entre as irregularidades estavam veículos com documentos atrasados, carteira de motorista vencida, falta de sinto de segurança, pneu careca e até para-brisa trincados”, contou Mineiro.

A fiscalização iniciou às 7h do último dia 26 e deve se estender até ás 2h do próximo domingo (1º), quando será finalizado a movimentação do feriado.

Ainda de acordo com a Arsam, mais de 50 pessoas, entre policiais e fiscais de trânsito estão atuando na "Operação Páscoa". A expectativa é que a movimentação de saída durante o feriado de Páscoa seja menor do que foi registrado no feriado de Carnaval, quando mais de 50 mil pessoas deixaram a capital.

Destino

O destino preferido da população que deixa a capital, de acordo com os ficais, são os municípios de Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Novo Airão. “A cada feriado a gente espera um movimento ainda mais intenso. As pessoas estão com mais disposição para viajar. Esse feriado só não vai superar o feriado do carnaval porque tem menos dias”, comentou Oziel Mineiro.

Edição: Mara Magalhães

