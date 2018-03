Mais de 6 mil pessoas se vacinaram contra sarampo em um dia, em Manaus

Manaus - Mais de 6,6 mil pessoas, entre crianças e adultos, receberam nesta quinta-feira (29), a vacina contra o sarampo nas 146 salas de vacinação da Prefeitura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias Saúde da Família (ESFs). Mais de nove mil pessoas passaram pelas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nas quais tiveram o cartão de vacinação analisado, receberam o imunobiológico quando necessário, ou passaram por consultas médicas, entre outros serviços de rotina oferecidos pelo município.

Seguindo orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, mesmo com o decreto de ponto facultativo em razão da Semana Santa, aproximadamente 6,5 mil servidores de saúde, direta ou indiretamente, participaram da ação para conter o avanço do sarampo na cidade.

“Desde os primeiros registros de notificações de casos suspeitos, a Semsa adotou medidas estratégicas que incluem bloqueios, varreduras nas áreas de residência dessas pessoas e instalou a Sala de Situação de Vigilância em Saúde, para fazer o monitoramento de toda a cidade. E hoje, os nossos servidores ‘arregaçaram as mangas’ e trabalharam o dia inteiro para proteger a nossa população”, destacou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Aproximadamente 6,5 mil servidores de saúde participaram da ação para conter o avanço do sarampo na cidade | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Nesta sexta-feira (30), feriado religioso, não haverá atendimentos, mas no sábado, as dez Unidades Básicas de Saúde de horário ampliado funcionarão normalmente, no horário de 8h às 12h, no mesmo sistema da quinta-feira.

Para reforçar as equipes, a Semsa já começou a receber os 128 profissionais – 28 enfermeiros e 100 técnicos de enfermagem – aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado em setembro do ano passado, para os procedimentos pré-admissionais. Nas próximas semanas eles já estarão integrados às unidades de saúde e deverão atuar nessa intensificação vacinal.

Endereços das UBSs de horário ampliado:

Distrito Leste

– UBS ALFREDO CAMPOS – Rua André Araújo, S/N – Zumbi II – 3644-2365;

– UBS DR. JOSÉ AMAZONAS PALHANO – Rua Antonio Matias, S/N – São José II – 3644-9879;

– UBS MARIA LEONOR BRILHANTE – Av. Autaz Mirim, S/N – Tancredo Neves – 3249-7080;

Distrito Norte

– UBS AUGIAS GADELHA – Rua A, nº 15 – Cidade Nova I – 3645-3908;

– UBS BALBINA MESTRINHO – Rua 17, nº 170 – Cidade Nova – 3641-8751;

– UBS MAJOR SÁLVIO BELOTA – Rua das Samambaias, nº 786 –Santa Etelvina – 3214-7723;

Distrito Sul

– UBS JOSÉ RAYOL DOS SANTOS – Av. Constantino Nery , S/N – Chapada – 3214-2084 (funcionando apenas a sala de vacina por estar em mudança para o prédio da Manausprev – vai entrar em reforma);

– UBS MORRO DA LIBERDADE – Rua São Benedito, S/N – Morro da Liberdade – 3214-3602;

Distrito Oeste

– UBS DEODATO DE MIRANDA LEÃO – Av. Presidente Dutra, S/N – Glória – 3671-5722;

– UBS LEONOR DE FREITAS – Av.Brasil, S/N – Compensa II – 3671

