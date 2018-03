Feriado registra incêndio, acidentes e procissões em Manaus

Manaus - Os órgãos de trânsito registram diversas ocorrências na manhã desta Sexta-feira (30), em Manaus. Entre os casos está um incêndio em veículo na rotatória da Suframa, duas panes mecânicas em uma mesma via. Por conta das manifestações religiosas da Semana Santa foram contabilizadas, pelo menos, quatro procissões em diferentes bairros da cidade.



A última ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros aconteceu por volta das 10h20, quando um veículo Ford Fiesta, de cor preta, placa NOU-3234 pegou fogo na avenida General Rodrigo Otávio, na Rotatória da Suframa, no bairro do Crespo, na Zona Sul. A corporação atendeu a ocorrência, mas não tinha informações do proprietário do veículo ou se houve alguma vítima no incidente. Outras duas panes mecânicas seguidas foram registradas na avenida Camapuã, na Zona Norte.

A última ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros aconteceu por volta das 10h20 quando um carro pegou fogo | Foto: Divulgação/Bombeiros

De acordo com o Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), 25 agentes acompanharam as manifestações religiosas pelos bairros. Foram registrados, pelo menos, quatro eventos de fé cristã, sendo nos bairros Alvorada, Da Paz, comunidade do Puraquequara e a principal “Via Sacra” que ocorre nas ruas do bairro Centro.

O Manaustrans alertou que nenhuma via foi interdita ou teve o fluxo comprometido por conta das procissões. Os guardas de trânsito fazem apenas as chamadas "interdições momentâneas" enquanto a multidão passa, depois o fluxo de carro é liberado normalmente.

Mais de 8 mil pessoas deixaram Manaus durante o feriado | Foto: Márcio Melo

Saída durante o feriado

De acordo com levantamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Amazonas (Arsam), até o fim do dia da última quinta-feira (29), aproximadamente, 8 mil pessoas e mais de 6 mil veículos deixaram a capital com destino aos municípios de Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Novo Airão. São mais 50 agentes, entre policiais e fiscais atuando na Operação Páscoa.

