Milhares de fiéis acompanham Via Sacra nas ruas de Manaus

Manaus - Milhares de fiéis percorreram as ruas do Centro de Manaus nesta sexta-feira (30) para acompanhar a Via Sacra, caminho que relembra os últimos momentos de Jesus Cristo antes da crucificação. A procissão saiu da Catedral Metropolitana de Manaus, no Centro, por volta das 9h, em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, na Zona Sul.

Durante o trajeto composto por catorze estações que representavam a "Paixão de Cristo", os fiéis passaram pela Avenida Sete de Setembro e pelas ruas Visconde de Porto Alegre e Tarumã antes de chegarem ao Santuário.

Com um pequeno altar na frente da casa, a aposentada Raimunda de Souza Sobrinho, de 93 anos, acompanha a procissão com a família há mais de 20 anos. "Somos católicos e acreditamos que tudo na vida depende do amor, da bondade e da sinceridade das pessoas. Tudo o que fazemos é pensando em Jesus Cristo e fazemos isso com muito amor", disse.

Atores encenavam últimos momentos de Jesus Cristo antes da crucificação | Foto: Janailton Falcão

A irmã dela, Cecília de Souza Sobrinho, de 82 anos, afirmou que com o atual cenário político-social em que o Brasil se encontra, é ainda mais importante que se tenha união e fé. "Quanto mais pessoas vierem e participarem, melhor. Agora, mais do que nunca, é preciso muita oração e coragem dos cristãos", falou.

Há ainda quem participe do evento para manter viva a tradição familiar. É o caso da advogada Tayana Frota, que participa da procissão desde pequena por incentivo do pai. "Como nossa família é católica, meu pai me acostumou a acompanhar", explicou. Ela conta que a família se reúne na casa da avó, que também é a décima estação da Via Sacra. "Assistimos do começo ao fim e à tarde participamos de novo", completa.

A procissão saiu da Catedral Metropolitana de Manaus, no Centro, por volta das 9h da manhã, em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14. | Foto: Janailton Falcão

A procissão chegou ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, onde houve a encenação da crucificação e sepultamento de Jesus. Logo mais, às 15h, ainda no Santuário, haverá a celebração da "Paixão de Cristo" e em seguida, às 16h, a procissão do Senhor Morto fará o caminho inverso à Via Sacra, retornando à Catedral Metropolitana de Manaus.

Edição: Mara Magalhães

