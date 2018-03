Prefeitura e instituições promovem a 2ª Caminhada pelo Autismo no AM

Manaus - A Prefeitura de Manaus realiza neste domingo (1º), a solenidade de abertura da “Semana Municipal do Autismo”, a partir das 8h, no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste. Em seguida, acontece a 2ª Caminhada pelo Autismo. A ação faz parte de uma intensa programação que envolve atividades físicas, lúdicas, palestras e audiência pública.

Os eventos contam com a parceria de Organizações da Sociedade Civil com Atendimento ao Autista, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Fundo Manaus Solidária e as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), de Educação (Semed), da Saúde (Semsa) e da Juventude Esporte e Lazer (Semjel).

Leia também: Trio é preso por fazer arrastão no Cidade de Deus

Já na segunda-feira (2), Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar) promove uma manhã de atividades lúdicas, dentro da própria instituição. Ainda dia 2, à noite, a sede da Prefeitura de Manaus, na Compensa, Zona Oeste, ganha iluminação azul e, no auditório da Faculdade Boas Novas (FBN), a Associação Mãos Unidas pelo Autismo (MUPA) realiza uma palestra voltada para a sociedade em geral.

O que é autismo?

Um estudo divulgado pelo CDC (Center of Deseases Control and Prevention), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, revela que uma criança a cada 100 nasce com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os dados revelam um aumento no número de casos de autismo em todo mundo. Até há alguns anos, a estimativa era de um caso para cada 500 crianças. Com isso, estima-se que no Brasil existem dois milhões de autistas, e o que torna a questão mais grave é o preconceito e a falta de tratamento adequado. As pesquisas ainda revelam que os meninos são mais afetados pelo transtorno do que as meninas.

Segundo a Associação Brasileira de Autismo, em sua cartilha sobre o tema, o Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se por alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se define sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. “A tríade é responsável por um padrão de comportamento restrito e repetitivo, mas com condições de inteligência que podem variar do retardo mental a níveis acima da média”.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Trio é preso por fazer arrastão no Cidade de Deus

Mais de 6 mil pessoas se vacinaram contra sarampo em um dia, em Manaus

Fim da taxa extra na conta de luz? Entenda