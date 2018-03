Noite de gala do Oscar da Segurança e Cidadania premia destaques do AM

Manaus — Ocorreu na noite desta sexta-feira (30) a 7ª edição do Oscar da Segurança e Cidadania do Amazonas, evento que premia personalidades locais em prol da proteção da sociedade amazonense. Ao todo, foram 53 homenageados com troféus e reconhecimento no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Idealizado pelo especialista em Segurança Pública e apresentador do programa "Segurança Agora", Hilton Ferreira, o Oscar foi uma noite de grandes discursos e saudações a quem dedica a vida ao serviço público. Na edição deste ano, o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) Flávio Pascarelli foi contemplado com o título de "Personalidade do Ano".

Evento de sucesso foi idealizado pelo especialista em Segurança Pública Hilton Ferreira. | Foto: Marcely Gomes





Segundo Hilton, a ideia da criação do evento surgiu pela vivência do próprio. Policial civil, ele participou do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), que congrega todos os serviços. "Já que existe o Oscar do futebol, da moda, da música... por que não premiar e homenagear quem trabalha nessa área da segurança?", explica Hilton. "O objetivo é de valorizar quem trabalha bem e faz boas ações, tirar esses trabalhadores das páginas de polícia e dar um outro foco para eles".

Na cerimônia de abertura, Hilton destacou a presença de todos, entre bombeiros, militares da Marinha, Aeronáutica e Exército, além de policiais civis e militares. Na mesa principal, sentaram autoridades como o tenente coronel Lobo, do Exército, o comandante Mauro, dos Bombeiros, Antônio Marcos, da Marinha, o delegado-geral da Polícia Civil Mariolino Brito, secretário da inteligência do Amazonas, Herbert Lopes, além de um dos diretores do Jornal Amazonas Em Tempo, Leandro Nunes, entre outros.

Leandro Nunes, diretor do Jornal Amazonas Em Tempo, esteve presente na mesa principal. | Foto: Marcely Gomes

O desembargador Flávio Pascarelli afirmou se sentir muito prestigiado pelo título de "Personalidade do Ano". "Creio que isso se deve muito ao diálogo que foi estabelecido desde o início do meu trabalho", explica ele. "Foi uma grande surpresa e grande honra para mim, nasci em uma família de policiais e estreitei essa convivência desde o início da minha magistratura". Hilton também lembrou que é a primeira vez que um policial civil como Pascarelli chega à presidência da corte.

Desembargador Flávio Pascarelli foi um dos homenageados da noite. | Foto: Marcely Gomes

Além de Pascarelli e Nascimento, outras autoridades receberam homenagens durante a premiação do Oscar da Segurança e Cidadania do Amazonas. Foi o caso da delegada Débora Magra, pelo seu trabalho na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), os desembargadores Elci Simões de Oliveira e Yedo Simões de Oliveira, além da apresentadora da TV Em Tempo, Márcia Lasmar.

Ainda nesta edição, a categoria "Herói Vivo" estreou com grande destaque, homenageando o delegado Péricles Nascimento, que foi baleado no rosto durante uma operação em outubro de 2017. Em seu discurso, Péricles dedicou o prêmio a outros policiais e agentes que também foram feridos em serviço com honra e amor à Segurança Pública. "Tive o prazer de conhecer colegas que também foram heróis vivos, muitos passaram pela mesma situação que eu", conta. "Como eu, estão recuperando a saúde para, como eu, voltar ao serviço, que é o que nós gostamos de fazer".

Times completos também foram homenageados, como a Ronda Estensiva Cândido Mariano (Rocam), o Batalhão Ribeirinho do 9º Distrito Naval e o Projeto Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros de Iranduba.





