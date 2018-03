Associações de PMs do AM realizam eleições para novos representantes

Manaus- Deu início às 8h da manhã deste sábado (30) as eleições para escolher os novos presidentes das associações de policiais do Amazonas. Uma é Associação de Praças do Estado do Amazonas (Apeam) e a outra é a Associação dos Cabos e Soldados da Policia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ACSPMBM-AM). As votações seguem até às 17h de hoje.

A Apeam espera que, pelo menos, 3 mil associados participem da votação em todo o Estado. Com sede em Manaus e em Itacoatiara (a 176 km da capital, três chapas concorrem ao mandato que terá duração de três anos. Esta é a primeira vez que a associação terá uma votação legitimada.

Leia também: Narcotraficante 'Índio' é abatido por atirador do Exército Colombiano



De acordo com o representante da chapa 03, soldado Marcos Assis, a associação vive um momento histórico. "Nós ficamos muito felizes em presenciar historicamente a primeira eleição da nossa associação. Podemos dizer que é um 'show' da democracia. O mais importante é que os eleitores terão oportunidade de escolher quem eles querem como representante da sua associação. Independente de quem for eleito, este terá passado pelo crivo do eleitor", explicou o soldado.

A eleição está sob o comando do presidente da comissão eleitoral, sargento Máximo de Castro, que explicou a forma de conduzir as eleições para que fosse transparente. " Os nomes dos votantes foram impressos e divididos por folhas e letras para facilitar à procura. Porém, cada representante de chapa também possui as mesmas listas. A associação apresenta sua carteira, assina a folha, vota e os representantes das chapas acompanham essas mesmas folhas de forma online", frisou.



Apeam aguarda a votação de 3 mil associados em Manaus e em Itacoatiara | Foto: Tainá Benevides

Logo na abertura mais de 30 policiais já haviam se dirigido à sede da Apeam Manaus, na rua Arthur Bernardo, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital. São três chapas que concorrem as eleições: Chapa-1 "Para a luta continuar", Chapa-2 "Trabalho, honestidade e transparência" e a Chapa -3 "Unindo as diferenças". A expectativa é que os três mil associados compareçam as urnas até às 17h. A votação acontece em Manaus e em Itacoatiara.

Cabos e Soldados do AM



A Associação dos Cabos e Soldados da Policia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ACSPMBMAM) também realiza a escolha dos representantes. Os eleitores também têm até às 17h para votar.

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

Mais de 17 mil mulheres foram atendidas no mês de março, em Manaus

Família perde tudo após incêndio atingir casa de madeira em Manaus

Imagem forte: dois homens são executados nesta Sexta-Feira Santa no AM