Manaus Ambiental reúne lideranças para falar do tratamento de esgoto

Uma das propostas é a criação de um grupo de multiplicadores, formado pelos próprios moradores, para realizar um trabalho de conscientização entre os comunitários, priorizando principalmente, o uso adequado dos igarapés situados na área. | Foto: Divulgação/Manaus Ambiental

Manaus - Técnicos da Manaus Ambiental estiveram reunidos com lideranças do Viver Melhor 2, no Santa Etelvina, na Zona Norte, onde apresentaram como funciona o processo de esgotamento sanitário do conjunto.

Com a medida, a Manaus Ambiental espera melhorar a preservação e o uso do sistema e evitar problemas como obstrução da rede devido ao descarte incorreto de fraldas, garrafas pet, óleo de cozinha e até madeira. Situações como esta afetam o próprio morador, o meio ambiente e funcionamento da estação de tratamento de esgoto do local.

Os líderes comunitários, entre eles o presidente da Associação Renovando a Esperança, Raimundo Nonato Serafim, o Cabeludo, foram levados até a estação e puderam conhecer todo complexo.

Leia também: Oficina de reaproveitamento de jornal é destaque na ZL de Manaus

Outro ponto que foi discutido sob a coordenação do setor de Gestão e Parcerias da empresa, relaciona-se à limpeza das caixas coletoras de gordura, que deve ser feita de forma permanente pelas próprias famílias. A Manaus Ambiental esclarece que, tal procedimento evita problemas para os imóveis e, sobretudo, obstrução no sistema.

“O trabalho de conscientização e sensibilização é constante, não é fácil e requer persistência, mas precisa do apoio de todos. Estamos aqui para contribuir com os nossos conhecimentos e informações técnicas para orientar líderes, moradores e formadores de opinião. Hoje o conjunto abriga aproximadamente 120 mil famílias, sem falar dos moradores dos arredores”, informou a coordenadora de Gestão de Parcerias, Geaneide Vilhena.

Uma das propostas é a criação de um grupo de multiplicadores, formado pelos próprios moradores, para realizar um trabalho de conscientização entre os comunitários, priorizando principalmente, o uso adequado dos igarapés situados na área.

Os comunitários também foram orientados a buscar parcerias com instituições públicas para ajudar no processo de cooperação mútua na realização de oficinas, palestras e atividades lúdicas, dentro do próprio conjunto.

Leia mais:

Marun diz que existe 'complô' contra Temer

Polícia Federal interroga Coronel amigo de Temer

Partidos de esquerda pregam união e falam em 'fascismo'