Amazonino Mendes é alvo de 'malhação de judas' em Manaus

Manaus - Judas Iscariotes ficou marcado na história da humanidade por ter traído e entregado Jesus para ser preso e crucificado pelos soldados romanos. Nos dias de hoje, a figura do discípulo traidor de Cristo tomou a forma de personalidades importantes da sociedade durante a famosa "malhação de judas", que acontece no sábado de aleluia.

Em Manaus, um boneco que representava a figura do governador do Amazonas, Amazonino Mendes, foi pendurado em uma passarela das principais avenidas da cidade.

Quem passou pela avenida Djalma Batista se deparou com o boneco | Foto: Marcelo Cadilhe

A história conta que o Brasil é um dos poucos países onde a tradição de imitar personalidades em forma de Judas ficou eternamente enraizada. O ato público de “Malhação de Judas”, como é conhecido, foi introduzido na cultura brasileira pela colonização portuguesa e espanhola. Tanto no Brasil quanto em outros países, depois de confeccionar com roupas velhas e serragem, o boneco é queimado ou rasgado pela população.



| Foto: Marcelo Cadilhe

Quem passou pela avenida Djalma Batista, na manhã deste sábado (31), se deparou com um boneco de Judas com a identificação de “Mazoca”, escrita em um placa pendura ao pescoço do boneco, apelido associado ao governador Amazonino Mendes, que vem protagonizando a história política do Amazonas há mais três décadas.

Em outro ponto da cidade, outro boneco com a frase "Amazonino cadê o dinheiro do Fundeb?" foi pendurado em uma árvore.

Além do atual chefe do poder executivo do Estado, outras pessoas conhecidas da opinião pública, como um blogueiro dono de um sites de notícias, também foi lembrado pelos anônimos que confeccionam os bonecos.

Edição: Mara Magalhães

