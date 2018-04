Estudantes e funcionários pedem intervenção da Fucapi

Manaus - Com a prisão do novo mantenedor da Fundação Centro de Análises, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), funcionários e alunos pretendem fazer uma manifestação em frente à sede do Ministério Público do Estado (MP-AM), na Zona Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (2), para pedir a intervenção da instituição de ensino.



A decisão de pedir a intervenção ocorreu após a atual gestão da Fucapi trocar o mantenedor. O nome indicado para administrar a instituição foi do empresário José Caitano Neto, que foi preso na última quarta-feira (28), em São Paulo, acusado de chefiar uma quadrilha que falsificava e vendia diplomas de ensino técnico e superior por até R$ 97 mil, segundo a polícia.

Leia também: Dívida de quase R$ 100 milhões pode levar Fucapi à falência

A atual administração da fundação é acusada de deixar a Fucapi se afundar em dívidas que, atualmente, contabilizam mais de R$ 100 milhões. Segundo os professores da fundação, Caitano seria anunciado nesta segunda-feira (2), às 10h, pela promotora de Justiça Kátia Maria de Araújo, em coletiva à imprensa, na sede do MP-AM.

O professor da Fucapi Francisco Januário, que está acompanhando a transição da gestão da entidade, informou desde o início a proposta de José Caitano foi recusada pelos funcionários da instituição. O empresário queria parcelar os salários atrasados há sete meses em pelo menos dez vezes, enquanto outro grupo internacional queria pagar os salários de uma só vez. A proposta de investimento sugerida por Caitano, também, era muito inferior à do investidor estrangeiro: este propôs um aporte inicial de US$ 20 milhões, e José Caitano prometeu um investimento de R$ 10 milhões.

José Caitano Neto, que foi preso na última quarta-feira (28), em São Paulo | Foto: Divulgação

A mudança do primeiro grupo empresarial para o grupo de Caitano, segundo Januário, pegou os professores de surpresa. Ele disse que a notícia de prisão do mantenedor escolhido pela atual gestão, José Caitano, mostrou que a decisão sobre a mudança da direção da Fucapi deve partir do Ministério Público, observando que a melhor proposta é do grupo internacional, que, segundo Januário, tem assumido perante os funcionários e estudantes a melhor intenção em ajudar a resgatar a Fucapi.

“A decisão do MP precisa estar de acordo com a comunidade (colaboradores, alunos e pais), cujo principal desejo é o de normalizar as atividades na instituição”, afirmou.

O estudante da Fucapi, Adrielson Pinheiro, afirmou que desde a apresentação da primeira proposta de José Caitano, os alunos e colaboradores ficaram receosos. “Soubemos que a diretora Isa (Asseff) estava apoiando o senhor Caitano mesmo os professores e alunos sendo contrários. A verdade é que esse empresário não tinha uma proposta sólida quanto às soluções e problemas da instituição. O pior é que tínhamos conhecimento que o nome dele já havia sido aprovado pela atual administração da Fucapi”, disse o estudante.

Adrielson afirmou que ele e outros estudantes devem estar na segunda-feira para reforçar o pedido de intervenção da Fucapi e a definição da nova gestão. “Estaremos lá para defender nossos direitos e ajudar a defender o direito dos nossos mestres que estão prejudicados há meses com essa situação”, concluiu.

Líder de quadrilha

O empresário José Caitano foi preso com mais dez pessoas em São Miguel Paulista, na zona Leste da cidade de São Paulo, após uma longa investigação da Polícia Civil.

A quadrilha, liderada pelo empresário, entrava em contato com as instituições de ensino de vários estados e do exterior para oferecer diplomas de nível superior, pós-graduação e cursos semipresenciais sem a autorização do Ministério da Educação (MEC).

Os preços variavam conforme o curso: um diploma de direito era vendido por R$ 35 mil; o de medicina veterinária, R$ 70 mil e o de medicina era negociado por R$ 97 mil.

Caitano responde a 104 processos, sendo 103 processos no Distrito Federal e 1 em Tocantins. Desses processos, crimes relacionados à Ética em Consultoria Empresarial e Gerenciamento de Imóveis S/A, de acordo com informações dos tribunais locais.

