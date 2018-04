Com 84,46 % dos votos, Gerson Feitosa contínua à frente da Apeam

Manaus- Na tarde de sábado (31), policiais militares da Associação de Praças do Estado do Amazonas (Apeam) mantiveram o líder da instituição, Gerson Feitosa, com 86, 46% dos votos. As eleições contaram com a participação de três chapas inscritas. A contagem dos votos começou a partir das 17h na sede da instituição, rua Arthur Bernardo, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital.

Foi a primeira vez que a associação realizou eleições no Estado do Amazonas. Com 3 mil sócios cadastrados em todo o Estado e com sede em Manaus e em Itacoatiara (distante 176 km da capital), os eleitores mantiveram Gerson Feitosa como presidente da associação.

O resultado foi divulgado nas redes sociais onde o soldado Gerson Feitosa representante da chapa 1 e o soldado Marcos Assis, representante da chapa 3 fazem as declarações sobre o resultado.

Eleição foi conduzida pelo presidente da comissão eleitoral, sargento Máximo de Castro | Foto: Taina Benevides

"Esse foi o primeiro processo eleitoral da Apeam. Eu acredito que as formas de candidatura das outras chapas foram muito bem conduzidas. Tivemos alguns entraves, mas no geral foi uma disputa bonita, organizada e republicana", descreveu Gerson.

"Essa eleição, esse processo democrático, esse show da democracia representa muito para a gente. É fundamental sabermos que houve um processo democrático. E quem sai ganhando não são as chapas, mas sim todos os associados", completou Marcos.

Os dois terminam o vídeo com um aperto de mãos prologado e com uma salva de palmas para o novo presidente.

Resultado

Chapa-1 "Para a luta continuar"- 424 dos votos, total de 84,46%

Chapa-2 "Trabalho, honestidade e transparência" - 61 votos, total de 12,15%

Chapa -3 "Unindo as diferenças" - 17 votos, total de 2,98 %



Sobre a eleição

As votações se iniciaram às 8h da manhã deste sábado (30) nas sedes da Associação de Praças do Estado do Amazonas (Apeam) rua Arthur Bernardo, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital e em Itacoatiara. O encerramento da contagem de votos foram as 17h da tarde do mesmo dia.

A eleição foi conduzida pelo presidente da comissão eleitoral, sargento Máximo de Castro e contou com a presença das três chapas.

Leia mais:

