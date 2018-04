Caminhada inicia atividades de conscientização do autismo em Manaus

Manaus - Para iniciar as atividades do "Abril Azul" instituições e a Prefeitura de Manaus realizaram, na manhã deste domingo (1º), uma caminhada no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é comemorado nesta segunda-feira (2). Porém, as atividades ocorreram durante todo o mês.

A manhã iniciou com uma caminhada de pais, autistas, órgãos públicos e instituições. Logo após foram soltos balões azuis, que simbolizam o autismo e, por fim, atividades de ginástica ao ar livre.

Esta é a segunda caminhada realizada pela Prefeitura de Manaus em parceria com outras secretarias e instituições. A caminhada marca o início de atividades que ocorrem durante todo o mês de abril.

Familiares de autistas falaram da importância de falar sobre o autismo | Foto: Marcelo Cadilhe

Leia também: Robô humanoide é apresentado ao público com inteligência



"Tivemos êxito em nossa caminhada. As pessoas compareceram muito mais do que o ano passado. Começaremos o mês azul com muita programação. Em Manaus, temos cadastradas, pelo menos, 2.300 pessoas com autismo e fazemos um atendimento regular de cerca de 1,900 pessoas. Esse é o nosso compromisso com pessoas desse segmento da sociedade", descreveu o secretário da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Elias Emanuel.

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA) participa da caminhada. De acordo com a presidente da AMA, Leida Maciel Brasil, o evento visa promover a conscientização sobre o espectro do autismo.

“Essa caminhada é importante para marcar a luta das pessoas autistas e seus familiares por respeito e compreensão. Queremos alertar a sociedade e os governantes sobre a doença, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos” disse Brasil.

A caminhada marca o inicio das atividades do "Abril Azul" | Foto: Marcelo Cadilhe

Mãe do autista Sidney Morais, de 10 anos, a dona de casa Alcilene Gomes, fala sobre a importância da caminhada. "Entre quatro e cinco anos de idade meu filho foi diagnosticado com a doença. Hoje eu, meu esposo e meu filho estamos todos juntos em uma só causa. Atualmente, o autismo é bastante divulgado, basta as pessoas querem saber o que é o autismo e se interessar", explicou a mãe.

A pedagoga Ana Maria do Nascimento é mãe de Ulisses Melo, de 13 anos. Ele é um autista não verbal, se comunica apenas por meio de figuras. "Os autistas superam muitas coisas e como meu filho é um autista não verbal, ele está aprendendo a se comunicar por outros meios. Essa caminhada, por exemplo, serve para dizer que ninguém está sozinho", afirmou a mãe.

| Foto:

Atividades

Na segunda-feira (2), Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar) promove uma manhã de atividades lúdicas, dentro da própria instituição. Já à noite, a sede da Prefeitura de Manaus, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, ganha iluminação azul. Na mesma noite, a Associação Mãos Unidas pelo Autismo (MUPA) realiza uma palestra no auditório da Faculdade Boas Novas (FBN).

Dados

Segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil possui mais de 2 milhões de pessoas com diagnóstico positivo de Transtorno do Espectro Autista.

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

Dívida de quase R$ 100 milhões pode levar Fucapi à falência



Estudantes de Manaus desenvolvem bicicleta motorizada movida à água

Fique atento ao prazo de entrega de documentos do Bolsa Universidade