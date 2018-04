Semsa reforça vacina contra sarampo em crianças de 6 meses até 5 anos

vacinação durante o feriado da semana santa foto | Foto: Lucas Silva/ SEMCOM

Manaus - A partir desta segunda-feira (2) as ações de intensificação da vacinação contra o sarampo em Manaus se concentrarão na faixa etária prioritária, ou seja, crianças a partir dos seis meses até os cinco anos de idade. Nos últimos cinco dias, em razão dos feriados da Semana Santa, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), além do funcionamento normal das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na quinta-feira (ponto facultativo), neste sábado, 31/3, fez o atendimento de costume nas unidades de horário ampliado. Também foram montados postos de vacinação em dois shoppings centers, nas zonas Centro-Sul e Norte, que atenderam nestes quatro dias.

“Estamos considerando o que estabelece a Nota Técnica conjunta Semsa/FVS, que recomenda priorizar as crianças nesta faixa etária, uma vez que, entre os casos – suspeitos e confirmados –, temos muitos com menos de um ano de idade. Sabemos que as manifestações clínicas do sarampo tendem a se agravar em crianças, especialmente as que não são vacinadas. O prefeito Arthur Virgílio Neto orientou que concentremos todas as nossas ações para proteger a população, adotando estratégias para impedir o avanço da doença em nossa cidade”, justificou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Só hoje, 855 pessoas foram vacinadas entre as 8h e 12h, nas 10 unidades de horário ampliado. | Foto: Lucas Silva/ SEMCOM

Neste período da Semana Santa, aproximadamente 7,5 mil pessoas, entre crianças e adultos, receberam a vacina contra o sarampo nas 146 salas de vacinação da Prefeitura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias Saúde da Família (ESFs). Só hoje, 855 pessoas foram vacinadas entre as 8h e 12h, nas 10 unidades de horário ampliado. A UBS Dr. Jose Rayol do Santos, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, foi a que registrou o maior movimento, com 177 pessoas vacinadas. A unidade ainda abrirá neste domingo pela manhã por se tratar de referência para vacina antirrábica humana.

Além disso, também foram montados postos de vacinação em dois shoppings – o Manaus Plaza (zona Centro-Sul) e o Sumaúma (zona Norte). Em três dias (27 a 29), 1.873 pessoas foram vacinadas nos dois centros de compras, uma média de 350 pessoas por shopping.

