Autismo: os desafios e a necessidade da inclusão escolar

Manaus - Para quase 2 milhões de pessoas no Brasil, a segunda-feira (2) amanheceu mais azul que os outros dias. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado há 11 anos na proposta de, não somente levantar campanhas médicas e pesquisas em laboratório para a sonhada cura, mas, especialmente, voltar os olhos para quem vive na prática o que significa ser autista.

Mães, pais, tios, avós e cuidadores, que cansam um pouco mais que o normal na rotina da criação de seus filhos, são os principais personagens desta história, juntos com os pequenos heróis de situações comuns do dia a dia.

Um dado de 2010, do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, apontava que em cada 110 crianças uma era diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (nome científico do autismo). Atualmente, estima-se que este número tenha aumentado.

Para a dona de casa Marluce Barbosa Santos, de 45 anos, a história com o transtorno começou há 21 anos, quando seu primeiro filho, Abrahão, nasceu com características da Síndrome de Down. No início, ela conta que não sabia que ele tinha traços do espectro e que só descobriu aos dez anos de idade do filho, após matriculá-lo em uma das escolas públicas da cidade.

“Os professores, a diretora, além dos próprios alunos, não souberam lidar com o meu filho. Sabia que ele já tinha traços de Down, mas disseram que ele era agitado demais e não conseguia se concentrar de jeito nenhum. Ficava muito disperso ao ambiente da sala de aula”, contou.

Com o passar dos anos, vários exames clínicos e psicológicos, junto com avaliações educacionais, confirmaram o diagnóstico de Abrahão com o terceiro grau (o maior nível) de autismo. Antes disso,Marluce destaca que durante toda a jornada em busca de respostas ouviu todo tipo de coisa – da pronta - ajuda à completa discriminação.

“As pessoas falavam que era melhor que o meu filho tivesse 'só' Síndrome de Down. Quando ia buscar ajuda, os relatos de outras pessoas demonizavam o autismo como a pior deficiência de todas. O maior susto que eu tive aconteceu quando meu segundo filho nasceu e também foi diagnosticado com autismo”, admite.

William, de 19 anos, não fala e está no equivalente ao 4º ano do Ensino Fundamental. Com dificuldades de concentração, o jovem não consegue ficar parado por muito tempo, diz a mãe. “No ônibus é a minha maior dificuldade. Os motoristas não têm a mínima paciência e as pessoas nenhum bom senso. Ninguém se levanta para dar a vez no assento. O autismo não é a pior coisa do mundo, só precisa parar de ser visto com os piores olhos. Descobri que o melhor remédio que posso ter é a acessibilidade. Das pessoas, para uma melhor assistência e solidariedade, e dos governantes, para escolas, médicos e transportes mais fáceis”, completa.

O transtorno

Para explicar o transtorno, o neuropediatra Francisco Tussolini diz que o número de casos aumentou nos últimos anos, principalmente, porque os médicos costumavam errar em muitos diagnósticos há alguns anos, quando não se havia muito conhecimento em torno do autismo.

Marluce enfrenta dificuldades pelo preconceito e falta de acessibilidade | Foto: Divulgação

“Um número muito grande de pessoas eram diagnosticadas com déficit de atenção, sendo que há a tipificação certa para o autismo dentro do grupo de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID). Autismo não envolve somente a dificuldade de concentração, mas outros fatores também. Além disso, a genética e o fato de muitas crianças nascerem prematuramente também têm aumentado as taxas de ocorrência”, explica.

O transtorno afeta uma parte do neurônio da criança em que o senso e a habilidade de comunicação são os principais fatores prejudicados. A família, como um dos principais agentes no tratamento contra a deficiência, assume um papel imprescindível, opina o especialista.

“O ideal é identificar a doença nos primeiros 18 meses de vida do bebê, em que já é possível perceber se a criança se difere da maioria das outras. O tratamento precoce nunca é demais. É bem melhor procurar assistência e entrar em um grupo de risco, podendo descartar futuramente um laudo médico, do que ser diagnosticado tarde demais. A família, quando sabe, faz uma diferença enorme no desenvolvimento comportamental da criança. A timidez e a insegurança, por exemplo, podem ser superadas logo no início, com ajuda”, destaca.

Para alguns autistas, especialista diz, a musicoterapia não funciona | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Os cuidadores ficam em médica 80% do tempo com a criança, podendo realizar terapias intensivas com acompanhamento especializado. A escola também ocupa um lugar de destaque na garantia de uma vida normal para o autista. Oportunidades como faculdade, mercado de trabalho e mesmo relações amorosas se tornam mais possíveis quando a ocupação do tempo se otimiza com a socialização.

“Atualmente, não há nada de tão moderno que resolva o problema com uma pílula, por exemplo. Medidas alternativas para melhorar os estímulos neurais do paciente são feitos para diminuir ao máximo as taxas. É por isso que é importante o tratamento precoce, pois, a longo prazo, a criança fica exposta a terapias e mecanismos de combate ao transtorno e ganha mais chances de viver uma vida comum”, conclui.

Lei Berenice Piana

Apesar de muitos não saberem, a inclusão do autismo é lei federal desde 2012. Com número 12.764, a Política Nacional de Proteção às Pessoas com Autismo institui como lei a participação de pessoas com o espectro autistas nos centros urbanos, serviços e – especialmente – escolas.

O advogado Flávio Terceiro explica que no país há leis que “pegam” e outras não. Desde o ano da instituição da Lei Berenice Piana, ele conta, a teoria não foi posta em prática pelas pessoas responsáveis. “Há, de fato, uma visibilidade maior para o autismo. Parlamentares fazem emendas com mais frequência nos plenários, a imprensa tem pautado mais sobre o assunto, mas o público diretamente envolvido, as famílias com pacientes, os órgãos responsáveis por fiscalizar, não dão atenção ao decreto”, explica.

Apesar de políticas públicas, pela parte elitizada da sociedade, serem projetadas, na vivência da realidade há escolas, públicas e particulares, que não deixam autistas serem matriculados no ano letivo. “Por lei, existe a possiblidade do autista estudar no ensino regular com ou sem acompanhamento. Hoje, ainda há esta resistência de educadores, de forma geral, obrigando os pais e responsáveis a procurar o sistema judiciário e apelar por decisões de juízes”, termina Flávio.

A única pública escola de Manaus

Na capital amazonense, a única escola pública pronta para o atendimento especializado a crianças com deficiências é a Escola de Educação Especial André Vidal de Araújo, localizada no Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus.

“Atendemos alunos com o espectro autista em vários níveis e faixas etárias. Cada aluno é um universo diferente e precisa ser atendido de uma forma dedicada e especial. A musicoterapia, por exemplo, não funciona com todos. Um autista que tem um nível de sensibilidade auditiva maior não consegue se ambientalizar com canções”, pontua o gestor da escola Hellivan Pinheiro Dantas.

Educador explica que acompanhamento especial é necessário | Foto: Divulgação

O educador afirma que a família, em papel fundamental na formação da criança, não é excluída no tratamento pedagógico, mas complementada. Ações culturais, passeios externos, mostras pedagógicas são uma alternativa que estreita o laço familiar, aumenta a comunicação do autista e promove uma proximidade da cura.

“A escola levou muitos alunos pela primeira vez ao Teatro Amazonas com os pais e foi uma experiência muito positiva. Eles merecem participar do ambiente cultural em que se constrói um intelecto e uma personalidade saudável. O que é preciso para as escolas fazerem seu papel, de um modo geral, é investir em educadores especializados e preparados para as crianças, além dos acompanhantes sempre em vigilância e prontidão”, completa.

Escolas particulares

Embora a dificuldade de encontrar escolas preparadas seja grande, algumas instituições particulares também oferecem diversas atividades de inclusão, em Manaus, como o Centro de Educação Especial Shirley Bessa, na avenida Desembargador João Machado, no conjunto Campos Eliseus, bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste da cidade.

Mais comum em homens

O autismo atinge, atualmente, mais meninos que meninas. Segundo pesquisas médicas globais, dentre cinco crianças com autismo, quatro são meninos. Para Marluce, a barreira da comunicação é vencida sem nenhum diálogo, ou mesmo palavras. A empatia maternal e o desejo contínuo de entender Abrahão e William, segundo ela, são o suficiente para manter a relação de mãe e filho.

“Não me sinto distante dos meus meninos porque só com o olhar eu sei os que os dois querem. Às vezes, acho que posso sentir o mesmo que eles. É como um dom divino, em que só quem cuida e ama entende. É assim que permanecemos juntos até hoje. Um amor forte e firme sem palavras, só ações”, finalizou.

