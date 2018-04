Incêndio atinge prédio residencial no Parque São Pedro

Manaus - Um incêndio atingiu um prédio residencial de dois andares no fim da tarde desta segunda-feira (2). Os bombeiros foram acionados por volta das 18h e foram até o local da ocorrência na rua Santa Helena, bairro Parque São Pedro, zona Oeste de Manaus. Ninguém ficou ferido.

Quando a equipe de bombeiros chegou ao local, o fogo já estava parcialmente controlado. Ainda assim, os militares utilizaram 200 litros de água para combater o incêndio e fazer o rescaldo.

Ainda conforme as informações do Corpo de Bombeiros, no local havia uma quitinete que estava desocupada.

| Foto: divulgação

O incêndio não vitimou ninguém, mas causou prejuízo material ainda não contabilizado. Não há informações sobre como começou o sinistro.



Incêndios recentes

Há 3 dias, dois incêndios foram registrados pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Manaus. Na tarde da última sexta-feira (30), um incêndio causou perda total em uma casa de madeira na rua Puraquê, bairro Jorge Teixeira 3, Zona Leste de Manaus. O incidente não causou vítimas, porém a família perdeu tudo.



Na mesma tarde, um outro incêndio foi registrado em uma lanchonete na Avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Ninguém ficou ferido.



