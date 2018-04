Em campanha por autismo, prefeitura de Manaus é iluminada de azul

Manaus - Como parte da campanha do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a sede da Prefeitura de Manaus, localizada na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, ficou com a fachada iluminada na cor azul. O evento, que ocorreu na noite desta segunda-feira (2), reuniu o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

A prefeitura municipal ficará iluminada durante todo o mês de abril como forma de inclusão e difusão de informações sobre Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O autismo é associado à deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção. Em alguns casos, pode causar distúrbios do sono e gastrointestinais.

Leia também: Praça Tenreiro Aranha será reaberta em abril, diz prefeitura

O autismo é associado à deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção | Foto: Márcio Mello





De acordo com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a ação é importante para disseminar o conhecimento sobre o TEA. Ele aproveitou para relatar o amor aos autistas.

"Eu amo os autistas, amo os gestos de carinho que ganho deles todas as vezes que nos encontramos. Isso é maravilhoso", disse Arthur.

Ainda segundo o prefeito, a luta da prefeitura pelos autistas se intensificou desde o início da sua gestão. "Vale lembrar que o autismo não é uma doença e as nossas secretarias fazem campanhas para sensibilizar a população sobre isso".

A ação faz parte de uma série de atividades desenvolvidas pela prefeitura como atividades físicas, exercícios lúdicos, palestras e audiência pública acerca do tema. As atividades estão sendo organizadas e realizadas em parceria com organizações da sociedade civil, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Fundo Manaus Solidária e as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), de Educação (Semed), da Saúde (Semsa) e da Juventude Esporte e Lazer (Semjel).

A ação faz parte de uma série de atividades desenvolvidas pela prefeitura | Foto: Márcio Mello





Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo de Promoção Social (FPS), Elisabeth Valeiko, existem mais de 2 milhões de autistas no Brasil. Um número bastante expressivo. Estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo tenham autismo.

"Nós devemos cuidar deles e mostrar, ao maior número de pessoas, como identificá-los a e tratá-los", explicou Elisabeth.

Leia também

Objetos roubados são apreendidos em flutuante de Coari

Enquanto assistia filme 'pornô', adolescente estupra primo de 8 anos

Assaltantes arrombam cofre de agência bancária no Centro de Manaus