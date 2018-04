Presidiário é executado com 5 tiros no CDCC do Coroado

Manaus - O presidiário do regime semiaberto, Dionison Tavares dos Santos, de 27 anos, foi executado com cinco tiros, na noite desta segunda-feira (2), ao sair do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), localizado na rua Ouro Preto, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A vítima conhecia os assassinos e ainda tentou fugir correndo, mas foi alcançada ao escorregar e cair no chão.

De acordo com testemunhas, o homem estava saindo do CDCC quando viu os atiradores em um carro. Ele correu e foi perseguido pelos suspeitos que estavam em um veículo preto, de placa desconhecida. Eles realizaram os disparos e a vítima foi atingida com, pelo menos, 5 tiros. Dionison morreu na hora.

"Ele saiu e tentou correr ao ver os suspeitos. Porém, ele caiu ali próximo da escada e foi, nesse momento, que os caras saíram do carro e deram os tiros. Foi uma correria aqui na rua, todo mundo ficou assustado. Ficou claro que ele conhecia os atiradores, mas não sabemos se ele estava sendo perseguido ou ameaçado", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

O presidiário estava com uma tornozeleira eletrônica na perna direita, equipamento usado por presos que saíram do regime fechado e são monitorados pela Justiça. A morte, segundo moradores da região onde ocorreu a execução, foi um possível acerto de contas entre a vítima e traficantes.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

