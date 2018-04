Bombeiros trabalham no resgate de vítimas em acidente na BR-174

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo uma pick-up deixou possíveis vítimas na manhã desta terça (3) próximo ao quilômetro 23 da rodovia federal BR-174 (Manaus/Boa Vista). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), uma das vítimas ficou presa às ferragens.

Os bombeiros foram acionados por volta das 6h. O veículo caiu em um barranco nas proximidades, conforme informações do major Janderson Lopes. "Fomos informados que uma vítima havia conseguido sair do veículo e estava andando, enquanto a outra estava presa", disse.



Neste momento, equipes de resgate dos bombeiros estão no local para apurar a situação e identificar possíveis vítimas.

Grávida ferida

No dia 22 de março deste ano, por volta das 6h da manhã, uma carreta colidiu com um ônibus no quilômetro 12 da rodovia federal BR-174 deixando quatro pessoas feridas, entre elas uma mulher grávida. Equipes do Cbmam e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para resgate e atendimento às vítimas lesionadas.

A carreta, que não teve as placas divulgadas, colidiu na traseira do ônibus da linha 305, que trafegava pela rodovia no sentido BR-174-Manaus. A linha de ônibus faz o trajeto Centro até parte da BR-174. No total, o acidente deixou quatro vítimas lesionadas, sendo que o motorista da carreta ficou preso às ferragens e precisou ser resgato com o auxílio de bombeiros. As outras vítimas são do sexo feminino, sendo uma delas grávida.

Segundo os bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves, porém a gestante foi encaminhada para o Instituto da Mulher, no bairro Adrianópolis, Zona Centro- Sul. O estado de saúde da gestante não foi divulgado.

Edição: Isac Sharlon

