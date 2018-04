Moradores do conjunto Manauara 1 recebem isenção de IPTU e IBTI

A Prefeitura de Manaus abre mão de uma receita de R$ 5 milhões, apenas com essas famílias. Todas elas serão contempladas e os documentos continuam sendo entregues nesta terça-feira (3). | Foto: Alexandre Pazuello/Semcom

Foi uma verdadeira festa. O clima de alegria contagiou as 780 famílias do conjunto Manauara I, localizado na Zona Norte de Manaus, que na noite de segunda-feira, 2/4, começaram a receber os documentos de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (IBTI), entregues pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Com esses documentos, as famílias se livram de uma despesa anual de aproximadamente R$ 250, por um período de 5 anos.



A Prefeitura de Manaus abre mão de uma receita de R$ 5 milhões, apenas com essas famílias. Todas elas serão contempladas e os documentos continuam sendo entregues nesta terça-feira, 3/4. No total, a renúncia fiscal da Prefeitura de Manaus com a isenção dos dois tributos é próxima a R$ 40 milhões, com a inclusão também dos conjuntos Viver Melhor I, II, e III, que foram construídos pelo governo do Estado, e que reúnem pessoas com o mesmo perfil socioeconômico do Manauara I.

“Acabou essa história de IPTU e ITBI e não é só para os empreendimentos imobiliários da prefeitura. Isso vale para os do Estado também. A gente faz isso porque a gente quer servir o povo de Manaus e o povo do Amazonas”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto, após um contundente e emocionado discurso, onde destacou a necessidade de que os homens públicos se voltem a realizações que contemplem as melhores oportunidades e condições de vida para a população. “As políticas públicas e os recursos públicos precisam ser voltados para o bem comum”, afirmou.

Os moradores se reuniram na rua, esperando a chegada do prefeito e secretários municipais que compareceram em peso. A alegria contagiou a todos, que aguardavam com ansiedade a entrega do documento de isenção. Até as crianças participaram da festa e proporcionaram uma efusiva recepção ao prefeito, à primeira-dama Elisabeth Valeiko do Carmo Ribeiro, e toda a comitiva. Durante a cerimônia, vários moradores receberam seus documentos de isenção, das mãos do prefeito, da primeira-dama, e de secretários municipais.

“Eu tenho 48 anos e nunca tive uma casa própria. Estou muito feliz por ter conseguido esse apartamento aqui no Manauara I e hoje estou mais feliz ainda com a isenção dos impostos”, afirmou Valdecir de Souza Silva, que é um dos síndicos do residencial. “Agradeço ao prefeito e à secretaria de habitação. Estou muito satisfeito e alegre de morar aqui”, afirmou. “Tem muita gente aqui que não é empregado e hoje, com essa isenção, essas pessoas que não têm condições de pagar estão sendo ajudadas”, lembrou.

Outra moradora que já está com seus documentos em mãos é Gleice Vieira Fontes. “Me sinto alegre com o que aconteceu hoje, de ter recebido a nossa isenção. Eu, por exemplo, não trabalho, vivo com um benefício de meu filho que é especial, então graças a Deus que recebemos isso, só tenho a agradecer”, comemorou.

Já Débora Portilho reconheceu que a isenção dos dois impostos não resolve a sua vida financeira, mas ‘desacumula muito’, ajudando a reduzir o volume de dívidas das famílias. “A isenção do IPTU é muito boa porque economiza, dá para fazer outras coisas com esse dinheiro e, cinco anos de isenção, vale muito a pena”, afirmou.

Novas obras

Durante a cerimônia, o prefeito também reforçou que as obras da primeira etapa do Residencial Manauara II já começaram, com mais 500 apartamentos populares, assim como a construção de uma via ligando ao Manauara I, além da construção de escolas e creches para beneficiar os dois residenciais. O prefeito também anunciou que os tramites para a construção do Manauara III já estão acelerados e, lá, serão construídas mais 1 mil unidades habitacionais. “Esse é o comprometimento da Prefeitura de Manaus em desenvolver uma política habitacional coerente, satisfatória, é isso que tentamos fazer a todo momento”, disse o subsecretário de Habitação, Arimateia Viana.

O secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto, recebeu a incumbência de coordenar uma reunião dos moradores com todas as secretarias municipais, a fim de solucionar os problemas existentes no local. A reunião foi acolhida pelo prefeito Arthur Neto, atendendo sugestão dos moradores. “O prefeito Arthur Neto tem se dedicado a reduzir o déficit habitacional em Manaus e não só construindo prédios, mas adotando políticas públicas que possam reduzir os encargos e melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

