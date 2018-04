Muro desaba e atinge mulher no bairro Jorge Teixeira

A ocorrência foi atendida pela equipe da Defesa Civil, que após realizar vistoria, orientou os moradores a saírem do local. | Foto: Divulgação

Manaus - Em virtude da forte chuva que caiu na tarde desta sexta-feira (3), em Manaus, um muro desabou na Rua Amazonas, 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Uma senhora da residência vizinha ao muro foi atingida e encaminhada ao hospital pela própria família. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



A ocorrência foi atendida pela equipe da Defesa Civil, que após realizar vistoria, orientou os moradores a saírem do local. De acordo com o técnico do órgão, Elias Araújo, o desabamento ocorreu pelo fato da residência estar situada em uma área de risco, agravado pelo forte volume de chuva.

O técnico também informou que a ocorrência foi registrada no Departamento de Encaminhamento e Acompanhamento da pasta.

O monitoramento nas áreas de riscos da cidade, no período chuvoso,é realizado diariamente pela Defesa Civil, e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesas Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários que ajudam o órgão a monitorar esses locais. Outro reforço é o monitoramento por pluviômetros instalados na capital.

O Departamento de Operação da Defesa Civil atende pelo telefone 199, da Central de Emergência, que funciona 24 horas.





