Policiais civis do AM vão paralisar serviços nesta quinta, diz Sinpol

Manaus - Os investigadores e escrivães da Polícia Civil, na noite desta terça-feira (3), decidiram fazer uma paralisação, na próxima quinta (5), para votar a contraproposta do governador do Amazonas, Amazonino Mendes. A categoria se reunirá com o chefe do executivo estadual, na manhã desta quarta-feira (4), para fechar um acordo de aumento salarial.

Uma comissão, composta por investigadores e pelo presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado (Sinpol), estiveram na casa do gestor estadual, durante esta tarde, onde conversaram sobre a pauta de reivindicação. Entretanto, os servidores não obtiveram nenhuma resposta positiva do governador.

O presidente do Sinpol, Moacir Maia, e a comissão devem se reunir novamente com o governador na manhã desta quarta. A categoria espera que, finalmente, Amazonino Mendes proponha um reajuste compatível com que a classe espera. Além disso, os profissionais exigem que o governador faça uma equiparação salarial, de acordo com o aumento dado aos peritos e delegados no início deste ano.

O chefe da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Alfredo Paes, vai participar da reunião. O governador prometeu verificar, junto ao órgão, como poderá conceder as exigências dos investigadores e escrivães.

Presidente do Sinpol se reuniu com Amazonino Mendes nesta tarde, mas não houve acordo | Foto: Marcelo Cadilhe





De acordo com o presidente do Sinpol, caso a proposta não seja aprovada pelos servidores, na quinta-feira (5), o trabalho nas delegacias vai parar. A população ficará sem os serviços essenciais em todas as unidades policiais do Amazonas.

"Nós vamos trazer a proposta para ser votada em assembleia na manhã de quinta, logo após ouvirmos o governador. Nesse dia, nenhum servidor vai estar nas delegacias realizando o registro das ocorrências ou investigação. Vamos estar aqui votando pelo bem da nossa categoria. Nós vamos fazer aquilo que nos é de direito, vamos reunir e decidir se vamos continuar os trabalhos", explicou Moacir.

Ainda segundo o presidente do sindicato, os trabalhadores da segurança estão com os salários defasados e , portanto, há desmotivação geral.

"Nós temos que ter estrutura para trabalhar. Um salário digno é o mínimo que um trabalhador, que está na linha de frente, merece", completou.

