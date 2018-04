Incêndio destrói ônibus da Global Green na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um ônibus da linha 677, da empresa Global Green, que presta serviços de transporte público em Manaus, pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (4), na avenida Silves (sentido bairro/Centro), próximo à avenida Atlântica, na Zona Sul de Manaus. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) e Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram deslocadas para o local.

Segundo a assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), o motorista do ônibus informou que o motor do veículo parou e começou a fumaçar, momento em que ele abriu as portas do veículo e pediu que os passageiros saíssem.

Ainda segundo a assessoria do Sinetram, o veículo passará por uma perícia técnica para constatar a causa do incêndio. Agentes do Manaustrans orientam condutores a evitarem passar próximo ao local.

Ônibus pega fogo na Torquato

Na manhã do dia 28 de março deste ano, passageiros e trabalhadores da linha 321, da empresa Açaí Transportes, levaram um susto, após o interior do veículo pegar fogo durante o percurso de viagem, na avenida Torquato Tapajós, em frente a uma fábrica de motocicletas, na Zona Norte da cidade.

Segundo informações publicadas por passageiros nas redes sociais, houve uma correria muito grande no interior do coletivo. O fogo iniciou na parte interna do veículo, ao lado do motorista, onde normalmente fica localizado o motor e a caixa de marcha do ônibus.

O fogo só foi controlado com a ajuda de um motorista que passava pelo local e, com o auxílio de um extintor de incêndio para veículos, conseguiu apagar as chamas.



Edição: Isac Sharlon

