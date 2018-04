Adolescente desaparecida há dois dias pode estar com namorado, diz pai

A menina está matriculada no nono ano do colégio Dom João, no Cidade Nova 2, Zona Norte, e saiu de casa por volta das 11h35 | Foto: Acervo Pessoal

Manaus - Uma estudante de 14 anos, identificada como Ana Carolina de Souza Silva, está desaparecida desde a manhã da última segunda-feira (2) após sair de casa para ir a escola.



A menina está matriculada no 9º ano do ensino fundamental do colégio Dom João, no Cidade Nova 2, Zona Norte. A estudante saiu de casa por volta das 11h35 no sentido da avenida Timbira, no mesmo bairro, onde iria esperar o transporte público coletivo.

"Tive acesso às câmeras de segurança da rua e a vi na parada esperando o ônibus no sentido bairro-centro. Após sete minutos, ela atravessou a rua e ficou esperando outro ônibus já no sentido contrário, de quem vai para o Terminal 3", contou o pai da estudante, Ednaldo Silva.

Ele diz que não tem ideia de onde a filha possa estar, mas suspeita de uma possível "fuga amorosa". Ednaldo trabalha como socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mãe da adolescente está em viajando para o município de Parintins (a 366 km de Manaus).

O socorrista afirmou que vai buscar novas informações nas empresas de ônibus, para saber sobre o destino de Ana Carolina, e na operadora do celular da filha

"Ela namora com um rapaz que mora em Brasília e pensávamos que ele estava lá. Conseguimos falar com o irmão dele e ele disse que o rapaz estava em Manaus. Suspeitamos que os dois possam ter se encontrado na segunda-feira e estejam juntos. De qualquer jeito, quero saber onde está minha filha", lamentou.

O socorrista afirmou que vai buscar novas informações nas empresas de ônibus, para saber sobre o destino de Ana Carolina, e na operadora do celular da filha com o intuito de interceptar as mensagens e ligações que ela fez no dia do desaparecimento. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Quem souber alguma informação que leve ao paradeiro de Ana Carolina pode ligar para o (92) 9 9278-4752.

