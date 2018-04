Estudante é atropelada ao correr para pegar ônibus na Constantino Nery

Manaus - Uma jovem foi atropelada, na manhã desta quarta-feira (4), após correr entre os carros no trânsito da venida Constantino Nery, próximo a uma universidade, na Zona Centro Sul de Manaus. A motorista do carro modelo Onix, de cor e placas não divulgadas, envolvida no acidente, parou o veículo e prestou assistência à vítima.

Um outro estudante, que presenciou o acidente, disse que, apesar de não ter reconhecido a vítima, identificou que ela era uma estudante de enfermagem, que correu para tentar pegar um ônibus. "Ela correu assim que viu o coletivo, mas não prestou atenção aos carros", falou. Segundo ele, o veículo que atropelou a estudante vinha pela faixa azul em alta velocidade.

Uma viatura da polícia militar estava no local para prestar apoio. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) controlavam o trânsito na via que, devido ao acidente, ficou congestionada. A vítima foi atendida no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém o estado de saúde da jovem não é grave, conforme informou a equipe médica.

Atropelada na Ponta Negra

Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada no dia 5 de março, por volta das 19h, por uma motocicleta na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Ela foi atendida por uma equipe do Samu e levada para um hospital próximo ao local da ocorrência.

Uma das faixas de circulação de veículos chegou a ser interditada pelos agentes de trânsito do Manaustrans para que a equipe do Samu realizasse o atendimento da vítima.

