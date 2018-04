Rua é interditada na Cidade Nova para construção de passagem de nível

A rota no trânsito durante a interdição mudará somente para os condutores que utilizam a rua S, os quais passarão a usar a Marginal do Passarinho | Foto: Divulgação

Manaus - A rua S, situada no conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, será interditada a partir desta quinta-feira (05/04) para o início da mobilização para a construção de uma passagem de nível da Avenida das Flores. A informação é da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).



De acordo com a assessoria, a interdição da área será necessária, tendo em vista a movimentação de trabalhadores e máquinas no local.

Rota no trânsito

A rota no trânsito durante a interdição mudará somente para os condutores que utilizam a rua S, os quais passarão a usar a Marginal do Passarinho para acessar o loteamento Nova Cidade e logradouros adjacentes (vide mapa). Os serviços no local devem durar por volta de 120 dias.

Rua não será extinta

Um dos fatores que contribuiu para a aprovação da construção da passagem de nível é o fato de ser uma das principais vias de escoamento daquela área da cidade. O fluxo de veículos no local foi preponderante para a tomada de decisão. “A construção de mais uma passagem de nível, desta vez no Galileia, e que não constava no projeto original, salvou essa rua de ser extinta e de que os moradores fossem transferidos para outros locais” explicou o secretário de Estado de Infraestrutura, Oswaldo Said.





Leia mais:

Igreja oferece serviços gratuitos na Zona Norte de ManausRestaurante indígena Sumimi promove passeio na Comunidade dos Kambebas